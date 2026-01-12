El Joventut prescinde de Jordi Vizcaíno como entrenador del primer equipo femenino

Archivo - Jordi Vizcaíno en su etapa en el Club Joventut Badalona femenino - Europa Press/Contacto/Vicente Vidal Fernandez

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Club Joventut Badalona ha decidido que Jordi Vizcaíno no continúe como entrenador del primer equipo femenino, poniendo fin a su etapa en el banquillo verdinegro tras algo más de dos años al frente del proyecto.

Vizcaíno llegó a Badalona en enero de 2022 y fue protagonista del crecimiento del equipo, logrando una salvación clave en su estreno en la Liga Femenina Challenge y firmando una temporada 2023-24 histórica, en la que el Joventut consiguió el ascenso a la máxima categoría tras imponerse en la fase final disputada en Estepona.

Ya en la Liga Femenina Endesa, el técnico cerró el curso siguiente con una destacada séptima posición, culminando un recorrido que el club ha calificado de lleno de momentos inolvidables y que pasa a formar parte de la historia del Joventut, que ha agradecido públicamente su trabajo y dedicación.