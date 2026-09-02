Khalifa Diop de va del Kosner Baskonia y ficha por los Cleveland Cavaliers

Archivo - Khalifa Diop, en un partido con el Kosner Baskonia. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador senegalés Khalifa Diop, pívot de 24 años y 2,15 metros de altura, ha terminado oficialmente este miércoles su vinculación con el Kosner Baskonia después de tres temporadas y ha concretado su fichaje por los Cleveland Cavaliers de la NBA.

"En los tres cursos que Khalifa ha estado en Vitoria-Gasteiz ha vestido la elástica baskonista en 138 ocasiones entre Euroliga y Liga Endesa, formando parte de la plantilla que conquistó el título de Copa del Rey 2026", subrayó la entidad vitoriana en su página web.

En la campaña 2025-26, disputó 47 encuentros con el Saski Baskonia, 38 de ellos como titular y promediando 3,8 puntos con un 67% de acierto en tiros de campo, 4,2 rebotes y 0,7 tapones en 16,4 minutos por partido.

Por último, en su breve nota de prensa, el Baskonia agradeció a Diop "su compromiso y profesionalidad" durante esas tres campañas como parte de su plantilla y le deseó "la mayor de las suertes en su futuro en Estados Unidos", aludiendo a su ya confirmado aterrizaje en los Cavaliers.

No en vano, Diop fue seleccionado en la posición nº 39 del Draft de la NBA de 2022 por los propios 'Cavs', con quienes formó parte del equipo que conquistó el campeonato de la NBA Summer League en el año 2023.