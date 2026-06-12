La Laguna Tenerife jugará la Eurocup a partir de la próxima temporada

Marcelinho Huertas, en un partido con La Laguna Tenerife. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Laguna Tenerife ha recibido de la Euroleague Commercial Assets (ECA) una licencia con cinco años de validez para disputar la Eurocup, inscribiéndose "en su afán por seguir creciendo y competir en el mejor escenario continental posible", y además el próximo curso coincidirá con el Kids&Us Manresa, que obtuvo esa aprobación con un año de validez.

Así se expresó este viernes el club aurinegro tras obtener el visto bueno del Comité Ejecutivo de la entidad que organiza la Euroliga y la Eurocup. "Tras una meditada reflexión, el club tinerfeño ha optado por inscribirse por primera vez en su historia en la Eurocup, cuyo modelo, estructura y nuevo formato de competición supone, a su entender, el ecosistema más apropiado para seguir fortaleciendo su proyecto a nivel deportivo, social y económico", subrayó la nota de prensa.

"La entidad canarista aspira a ofrecer la mejor experiencia posible tanto a sus abonados y patrocinadores, como a los aficionados que han mostrado su apoyo al equipo en cada partido, y actúa convencida de que la nueva competición permitirá además seguir difundiendo el nombre de La Laguna, Tenerife, Canarias y España por todo el baloncesto europeo", añadió el comunicado.

Luego el club aurinegro agradeció "públicamente el trato recibido durante la última década por la Basketball Champions League (BCL), torneo del que fue uno de sus participantes pioneros y con el que ha ido creciendo conjuntamente, llegando a levantar el trofeo de campeón en dos ocasiones".

"El equipo tinerfeño deja una huella imborrable en el máximo certamen continental de clubes de FIBA Europa, donde disputó un total de 173 partidos (128 victorias, un empate y 44 derrotas) y alcanzó el top 8 en nueve de las diez ediciones celebradas", resumió el mismo comunicado.

"Además, fue anfitrión y organizador de la primera Final Four, ganó los dos títulos mencionados (Tenerife 2017 y Bilbao 2022), sumó dos subcampeonatos, un bronce y dos cuartos puestos, así como tres Copas Intercontinentales, a las que acudió por los méritos deportivos conseguidos en la propia BCL", zanjó el texto de prensa del Tenerife.

Así, otros 21 equipos recibieron la licencia quinquenal: Aris de Salónica, Monaco, Bahçesehir, Bertram Tortona, Besiktas, Buducnost, Olimpija Ljubljana, JL Bourg, Dolomiti Energia Trento, Hapoel de Jerusalén, Le Mans Sarthe Basket, Lietkabelis Panevezys, London Lions, Neptunas Klaipeda, Niners Chemnitz, Paok de Salónica, ratiopharm Ulm, Skyliners Frankfurt, Türk Telekom, U-BT Cluj-Napoca y Reyer Venezia.

Respecto a los equipos que recibieron la licencia para participar un solo año, el Bàsquet Manresa integró esa lista junto a Balkan Botevgrad, Basketball Club Roma, Napoli Basketball, Rigas Zelli, Rostock Seawolves, KK Siauliai, Slask Wroclaw y Tofas Bursa. Falta que Euroleague Commercial Assets dé una última invitación con esa misma duración anual.

De cara al curso 2026-27, la competición ampliará tanto el número de clubes participantes como su formato. Los 32 equipos se dividirán en cuatro grupos de ocho, y 16 avanzarán a la fase final. Los 'playoffs' contarán con octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, disputándose todas esas eliminatorias al mejor de tres partidos.

"La ampliación de la competición responde al gran interés mostrado por los clubes de toda Europa, que han identificado la Eurocup como una competición que promueve la estabilidad, fomenta la inversión y apoya la planificación a largo plazo entre los clubes participantes, a la vez que proporciona un marco de alta calidad para que los equipos compitan al más alto nivel", indicó la Euroleague Commercial Assets en otra nota.