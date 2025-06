Laia Palau: "Construir algo sostenible y duradero es complicado y hay que tener paciencia"

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora de baloncesto española Laia Palau explicó este lunes las claves de la nueva generación de la selección española de baloncesto, que juega el Eurobasket este verano, y afirmó que "construir algo sostenible y duradero" implica un proceso "complicado" y para el que es necesario "tener paciencia".

Laia Palau, jugadora con más partidos en la historia de la selección de baloncesto con 314, compareció en el II Congreso 'Deporte en Positivo' del diario 'As' para hablar el relevo generacional que está travesando el equipo. "Cuando quieres construir algo sostenible y duradero, no se construye en un momento. No va a ser rápido, es complicado y hay que tener paciencia", remarcó.

En referencia a las jugadoras más jóvenes de la selección, como son la base Iyana Martín o la pívot Awa Fam, que han experimentado un enorme crecimiento esta temporada, la triple campeona de Europa expresó que ya se veía que tenían "talento", aunque las restó presión ya que "ellas no tienen que llevar a la selección".

"Las categorías inferiores hacen que las jugadoras ya hayan competido mucho, pero esto conlleva un proceso. Es muy ilusionante, son muchas jugadoras nuevas y están con una sonrisa. La química y la ilusión la tienen, pero nada es fácil", recalcó la catalana.

Palau habló sobre su posición, la de base, donde es clave "tener buenas ideas y pensar en el equipo". "Hay que intentar hacer brillar a las otras jugadoras, ir sumando piezas, tener un mando claro y tomar la decisión correcta. Ser base es muy difícil, es una posición que se hace con la madurez. Es el ejemplo de Mariona Ortiz. La madurez hace que entiendas los tempos, la táctica y despliegues mejor tu juego", detalló.

La subcampeona olímpica en Río de Janeiro (Brasil) en 2016 se deshizo en elogios hacia una de las veteranas como la alero Alba Torrens, con la que compartió muchos años de selección y de quien dijo que "tiene una resiliencia y un deseo de ganar increíble". "Muy pocas jugadores tienen, como Alba, seis Euroligas. Estar en sitios ganadores implica una exigencia continua. Todos queremos ganar, pero los peajes que hay que pagar, hay que ver si todos los asumen. Alba es un estilete de nuestra selección y representar al país implica una superación constante", subrayó.

"En baloncesto somos las privilegiadas del deporte femenino y hay que tener paciencia y constancia. Primero lo vamos a pasar muy mal y luego, muy bien", finalizó Laia Palau, refiriéndose al cambio generacional en la selección.

Por otro lado, en el Congreso Deporte en Positivo de AS también estuvo presente Alfredo Bustillo, director de Patrocinios de 'CaixaBank', que lleva más de una década apoyando a la selección de baloncesto. "Es muy chulo ver la transición, pero hay un gran trabajo detrás. Con los años hemos ido apoyando equipos de cantera porque tenemos que apoyar a la Federación por sus éxitos, lo que representa, los valores y los conceptos con los que nos identificamos, analizó.

"Ayudaremos con difusión, campañas, 'branded content', televisión y dando a conocer a las estrellas, que hay que acompañarlas en todo momento. La gente tiene que conocer a las nuevas jugadoras y vamos a darles difusión para que la gente se enganche", concluyó el directivo.