Laso: "Sin estar brillantes, hemos estado sólidos"

Publicado 14/02/2020 0:04:31 CET

MÁLAGA, 14 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha valorado la "solidez" de su equipo en un día donde no han estado "brillantes" para batir al RETAbet Bilbao Basket en la Copa del Rey, al tiempo que ha destacado que "la Copa desde dentro es durísima porque son finales" y ha reconocido que el Barça debe de estar "jodido" por su eliminación.

"Ha sido un gran partido de baloncesto. Nosotros hemos estado muy sólidos. La sensación de que hemos estado muy centrados en el partido, hemos hecho muy pocas pérdidas. Sin estar brillantes, hemos estado sólidos contra un equipo que tiene mucho mérito y que es el quinto clasificado de la Liga Endesa por algo. El trabajo de todos los jugadores ha sido magnífico. Felicito al Bilbao Basket por la temporada que está haciendo", valoró Laso ante la prensa.

El técnico explicó que ha "visto a mucha gente diciendo que va a ganar este o el otro" antes del torneo y reconoció que "lo divertido de la Copa es hacer tu apuesta". "Lo que pasa fuera es totalmente entendible, pero la Copa desde dentro es durísima porque son finales. Yo siempre intento decir es que aquí no hay sorpresas, hay grandes equipos. La gente que lo vive lo sabe", dijo.

Sobre su rival en semifinales, avisó de que "el Valencia es un equipo muy bien construido con jugadores que juegan muy bien al baloncesto". "Es un equipo muy completo y por eso está compitiendo tan bien en Euroliga y Liga Endesa. Hoy lo ha demostrado ganando un partido difícil contra un gran rival. Tenemos muchísimo respeto por el Valencia Basket y el equipo que llega a semifinales es porque ha hecho muchas cosas bien", analizó.

En cuanto a sus jugadores, alabó a Walter Tavares y a Sergio Llull, si bien no quiso extenderse en este sentido. "Tampoco quiero hablar mucho de esta historia (por Llull). Me habéis preguntado si estaba mal, ahora si está bien. Es un gran jugador, un crack", arropó al balear, máximo anotador de su equipo ante el Bilbao Basket.

Peor panorama se le presenta a Rudy Fernández, quien "tiene e un problema de abductores que lleva arrastrando un tiempo y hoy se ha resentido". "En el descanso queríamos tener la seguridad de que estaba bien. Espero que no sea nada, que pueda recuperarse y jugar el sábado igual que otros jugadores 'tocados', pero a ver cómo está en las próximas 48 horas", valoró.

Por último, Laso prefirió no comentar la eliminación del Barça. "Ni lo sé, ni me importa, ni me preocupa. Es una pregunta para el Barcelona, no para mí, con todo el respeto para el Barcelona. Estoy seguro de que el Barcelona está jodido, como está el Bilbao, o como estaría yo si hubiera perdido, pero está haciendo una gran temporada", concluyó.