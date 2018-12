Laso: "No hemos sido el equipo que quiere Laso"

Publicado 29/11/2018 23:50:03 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, terminó descontento este jueves por no ver la versión de "equipo" que quiere de los suyos, "ni en ataque ni en defensa", en la derrota ante el CSKA que supuso la tercera seguida, entre Liga Endesa y Euroliga, recordando eso sí que fueron "tres partidos exigentes".

"Cuando ves las estadísticas hay un aspecto que es clave, que es el porcentaje de triples de ellos. Es lo que nos ha lastrado. No hemos estado bien como equipo, ni en ataque ni en defensa. No quiere decir que no hayan puesto esfuerzo", indicó tras el duelo de la décima jornada de la Euroliga celebrado en el WiZink Center.

Laso valoró la reacción de su equipo tras un 3-17 en seis minutos, pero no logró ver la versión que le gusta en los blancos. "Nos hemos sobrepuesto a un mal inicio, pero tenía la sensación de que no estábamos jugando como equipo y ahí el responsable soy yo. No estoy contento con el trabajo y tenemos que mejorar, porque ha habido muchas situaciones que habíamos hablamos que no hemos hecho bien. No hemos sido el equipo que quiere Pablo Laso", dijo.

"Hay jugadores que es difícil de mantener el estado de forma durante toda la temporada. Es muy larga y exigente. Fui yo el que dijo que no ganaríamos todos los partidos. Han sido tres partidos exigentes también", añadió, al respecto del bache que ya otras temporadas suele llegar entre noviembre y diciembre.

Además, ante el partido casi completo que se jugó Facu Campazzo por la ausencia de Sergio Llull, Laso negó que necesite refuerzo en la posición de base. "Tengo dos grandes bases. Si hubiera sido la final de la Copa de Europa Llull habría jugado, pero no tengo la sensación de que necesitemos otro base", finalizó.