Laso: "Siempre solo vale ganar, ganar dos Euroligas seguidas sería la leche"

Actualizado 15/05/2019 23:31:57 CET

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, afirmó que a un club como el blanco "sólo le vale ganar" en la final a cuatro de la Euroliga de baloncesto, en la que se enfrenta este viernes al CSKA de Moscú en las semifinales, y que sumar dos títulos consecutivos en la máxima competición continental "sería la leche".

"Sí, solo vale ganar. Quiero estar el lunes aquí siendo campeón de Europa. Siempre solo vale ganar, esto es deporte. Eres campeón de Europa si ganas, pero has hecho un trabajo para poder jugar ese partido, eso lo valoro en mi cabeza, independientemente de que solo pienso en ganar el viernes. Ganar dos títulos seguidos de campeón de Europa sería ... la leche", comentó en rueda de prensa.

La sensación de Pablo Laso es que el Real Madrid "ha trabajado mucho" para lograr el pase a Vitoria. "Tenía a amigos que me decían: 'Nos vemos en Vitoria en la final four'. Pero la temporada es muy larga y al final los cuatro mejores consiguen llegar. Esto habla muy bien del trabajo del equipo. Ha habido muchos grandes equipos que se han quedado por el camino", subrayó.

Aunque se declaró "muy orgulloso" del trabajo de su plantilla, eso no les debe "parar". "Debemos ser ambiciosos. Para ser campeón de Europa tienes que ganar dos partidos a los mejores. El equipo está bien, ha entrenado al completo. Vuelvo a mi ciudad, pero la importancia de la cita hace que todos esos sentimentalismos queden al margen. Estás centrado en tu trabajo, que es preparar al equipo lo mejor posible sabiendo que el viernes jugamos contra un gran equipo", valoró.

El hecho de la final a cuatro se dispute en Vitoria, una ciudad de baloncesto "es un aliciente especial" y traslada al entrenador blanco a sus orígenes 40 atrás. "¿Valorar poco? Yo lo valoro muchísimo porque sé lo que cuesta. La trayectoria es magnífica. La ambición del equipo pasa por llegar a estas situaciones. Los madridistas se sienten muy orgullosos por la trayectoria. Si no lo hicieran les diría 'ponte la camiseta de otro equipo que no lo ha hecho'", comparó.

Para Laso, cuando se habla de la Euroliga "es muy difícil" decir qué partido "no es duro". "Para llegar aquí ya has tenido partidos muy duros. Los dos partidos contra el CSKA los hemos perdido, aunque hemos estado cerca de ganarlos. El CSKA tiene grandísimos jugadores: estamos hablando de tres jugadores de uno contra uno de lo mejor de Europa como 'Chacho', De Colo y Higgins; muy físicos, con buenos porcentajes de tres, que juegan a un ritmo muy alto ...", analizó.

El Fenerbahce y el Efes, los otros dos semifinalistas, le "preocupan ahora cero" hasta que pueda lograr la clasificación para la final. "El Efes tiene un equipazo, lo ha demostrado toda la temporada, ha ganado una serie difícil. El Fenerbahce es un equipo muy reconocido, con jugadores muy determinantes y vamos a ver si llegan con tantas bajas como dicen", desconfió.

"JUGAR 'EN CASA' TE DA POCA VENTAJA"

No quiere asumir el rol de favorito porque, según él, es una 'final four' "muy abierta". "Es muy difícil hacer apuestas. Jugar en casa en la final four te da muy poca ventaja. Es verdad que fuimos campeones en Madrid. Hay muchísima igualdad y hablamos de equipos acostumbrados a jugar en estas circunstancias. La otra semifinal la veo muy abierta, no considero al Fenerbahce inferior a nadie", insistió.

Acerca de la motivación a sus jugadores, Laso fue muy gráfico. "No necesito meter una guindilla en el culo a Campazzo para que juegue mejor. Mis jugadores han jugado a un gran nivel y por eso están aquí. Hay que controlar ese extra de motivación. ¿Relativizarlo? No, esto no es un partido más, es la final de la Copa de Europa", indicó.

Nota la misma presión que en Belgrado, cuando ganaron el título el años pasado. "Estamos ante un reto muy importante. Creo que tenemos experiencia, que te la da el haber estado antes. Perdimos dos finales antes de ganar la tercera. Esa presión siempre la tienes y eso no te puede cambiar", afirmó en alusión a la menor presión que dijo sentir su pupilo Rudy Fernández.

Alejado de los extremos, el entrenador del Madrid manifestó ser siempre muy exigente con el nivel del equipo. "No veo nunca la crisis ni nunca lo veo bien del todo. Siempre le veo que puede mejorar. Estoy contento porque el equipo ha sido capaz de trabajar para seguir creciendo, llegamos con el equipo sano. No sé si en el mejor momento, pero sí estamos bien", sentenció.