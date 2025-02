Laso: "Tengo esa sensación de que a Doncic siempre le va a ir bien desde que le vi entrenar con 13 años"

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Baskonia, Pablo Laso, mostró su confianza este martes en que el base esloveno Luka Doncic, al que hizo debutar y dirigió en el Real Madrid, brillará en su nuevo equipo en la NBA, Los Angeles Lakers, porque siempre ha tenido "la sensación" de que al estelar jugador "le va a ir bien" desde que le vio "entrenar con 13 años" en el conjunto madridista.

"Yo creo que (Doncic) ha tenido mucho impacto en la NBA, es un jugador muy importante, y soy de los que creo que a Luka siempre le va a ir bien, no sé por qué. Tengo esa sensación desde que le vi entrar a entrenar la primera vez con 13 años, siempre he tenido la sensación de que era un chico con estrella", señaló Laso en la rueda de prensa previa a la visita al AS Monaco en la Fase Regular de la Euroliga.

El técnico vitoriano, que fue el encargado de hacer debutar al esloveno en el Real Madrid con apenas 16 años, considera que el base va ahora "a un gran mercado". "Creo que es un jugador muy determinante y creo que los Lakers traen a un jugador joven que, si está sano, todavía le tiene muchas cosas que dar al baloncesto", subrayó.

"Creo que los Lakers se hacen con un gran jugador, esta es mi opinión. Desearle la mayor de las suertes y oye, si los Lakers no le quieren, pues ya le traemos nosotros. Yo creo que haríamos un esfuerzo y podríamos traer a Luka", sentenció Laso con una sonrisa.