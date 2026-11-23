Archivo - Laura Gil, en un entrenamiento con la selección española de baloncesto. - Irina R. Hipolito / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de baloncesto Laura Gil ha sido distinguida este lunes con la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, el máximo reconocimiento que concede el Consejo Superior de Deportes (CSD), en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria deportiva y a su contribución al desarrollo y la proyección internacional del baloncesto femenino español, según un comunicado.

El presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, ha informado personalmente a la pívot del Hozono Global Jairis, al término del partido ante el Movistar Estudiantes disputado en Alcantarilla, de la concesión de este reconocimiento.

"Laura Gil es una leyenda viva del baloncesto femenino español y es un honor y un orgullo concederle esta medalla, que tanto merece Laura y que es, en definitiva, una proyección de lo que significa el baloncesto femenino español y el deporte femenino español. Estamos muy arriba y Laura proyecta esa potencia. Lo merece como deportista y como persona", ha señalado Uribes.

Asimismo, el presidente del CSD ha trasladado a la jugadora su felicitación y agradecimiento por "lo que le ha dado a la selección española y lo que le sigue dando al Hozono Global Jairis y al baloncesto femenino español".

Por su parte, Laura Gil ha recibido la distinción con emoción y palabras de agradecimiento: "Yo solo tengo palabras de gratitud. Este reconocimiento es súper especial. Solo puedo decir gracias y que lo llevo en el corazón".

La distinción reconoce "una carrera marcada por la excelencia, la regularidad competitiva y el compromiso con las selecciones nacionales", según recogió el comunicado de la entidad, desde las categorías de formación hasta el combinado absoluto, con el que alcanzó un total de 163 internacionalidades.

Con la selección absoluta, su palmarés incluye tres oros en los Campeonatos de Europa de 2013, 2017 y 2019; las platas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el Campeonato del Mundo de 2014 y el Eurobasket de 2023 y los bronces en el Mundial de 2018 y el Campeonato de Europa de 2015.

Además, fue internacional en las distintas categorías de formación, logrando nueve medallas en Europeos y Mundiales entre 2007 y 2012. Entre ellas destacan cuatro oros continentales en las categorías sub-16 (2008), sub-18 (2009) y sub-20 (2011 y 2012), además de dos platas en los Campeonatos del Mundo sub-19 de 2009 y 2011 y tres platas en Campeonatos de Europa.

En el ámbito de clubes, durante su etapa en el Perfumerías Avenida de Salamanca conquistó la Euroliga Femenina en la temporada 2010-11, además de títulos de Liga Femenina y Copa de la Reina. A lo largo de su trayectoria también ha defendido las camisetas de Rivas Ecópolis, Cadí La Seu, Valencia Basket, Basket Landes y Hozono Global Jairis, entre otros equipos.

Con el conjunto valenciano levantó la EuroCup Women en 2021 y, durante su etapa en Francia, sumó la Copa en 2023. Su palmarés en clubes se completa con cuatro títulos de Liga Femenina, cuatro Copas de la Reina, cinco Supercopas de España y una Supercopa de Europa, además de la Euroliga y la EuroCup Women.

"Más allá de sus resultados, la trayectoria de Laura Gil representa también un ejemplo de capacidad de superación y perseverancia. Tras superar una grave lesión del tendón de Aquiles, protagonizó un destacado regreso a la competición, demostrando su compromiso con el deporte de alto nivel", destacó el CSD sobre una jugadora que en septiembre de 2024 anunció su retirada de la selección española.

La concesión de la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo reconoce, así, "una carrera que trasciende los éxitos individuales y colectivos", porque "su recorrido desde las categorías de formación hasta la élite internacional, su continuidad al servicio de la selección y su participación en una de las etapas de mayor proyección del baloncesto femenino español la convierten en un referente de dedicación, compromiso y excelencia deportiva".