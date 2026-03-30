Luka Bozic, 'MVP' de marzo de la Liga Endesa

El ala-pívot croata del Luka Bozic (Coviran Granada), durante un encuentro de la Liga Endesa 25-26. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot croata del Luka Bozic, del Coviran Granada, ha sido elegido 'Jugador Más Valioso' (MVP) del mes de marzo en la Liga Endesa 2025-2026 tras promediar 18 puntos, 6,2 rebotes y 26,8 créditos de valoración por encuentro, según informó este lunes la acb.

"Dos victorias, dos nominaciones a 'Jugador de la Jornada', una larga lista de topes personales y la guinda de ser MVP", anunció la competición en un comunicado sobre "el mejor" jugador de la Liga Endesa con 26,8 créditos de valoración por partido de media.

El jugador croata, que llegó a la entidad granadina el pasado verano, arrancó el tercer mes del año con derrota ante el Asisa Joventut y apenas 16 minutos y medio sobre el parqué, en los que tuvo tiempo a sumar 9 puntos (4/4 en tiros libres, 1/3 en lanzamientos de dos, 1/2 en triples), 2 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones, 3 faltas recibidas y 9 de valoración.

A partir de ahí, su incidencia en el juego aumentó. En la jornada 22, Bozic compartió honores de 'Jugador de la Jornada' con Ethan Happ, tras acumular 33 créditos de valoración ante BAXI Manresa, liderando el triunfo del Coviran Granada con 20 puntos (6/11 TL, 4/8 T2, 2/2 T3), récord personal reboteador (13), 4 asistencias, 2 tapones, 10 faltas recibidas y 33 de valoración, en sus 30:09 de juego.

Después, el croata se lució ante el equipo que apostó por traerle a la Liga Endesa, el Valencia Basket, endosándole 18 puntos (5/5 TL, 5/6 T2, 1/2 T3), 3 rebotes, 1 recuperación, 1 tapón, 6 faltas recibidas y otro tope personal en asistencias (7) para un total de 30 de valoración en menos de 23 minutos y medio.

Por último, en la jornada 24, el jugador nacido en Bjelovar volvió a ganarse el honor de ser 'Jugador de la Jornada', esta vez en solitario, tras firmar otras dos mejores marcas personales en la competición. Y es que ante otro exequipo, el Hiopos Lleida, el ala-pívot firmó 25 puntos (11/12 en tiros libres, 4/6 en lanzamientos de dos y 2/5 en triples) y una valoración de 35, cifra a la que llegó tras sumar 7 rebotes, 4 asistencias, 1 recuperación, 1 tapón y 8 faltas recibidas.

En total, Luka Bozic ha promediado en este mes de ensueño 18 puntos por partido, con 81,2% desde la línea de personal (26/32), un 60,9% en lanzamientos de dos (14/23) y un 54,5% en triples (6/11). Además, garantizó 6,2 rebotes, 4,2 asistencias, 1,5 tapones por cita, superando la 30 de valoración en los últimos 3 duelos para elevar su promedio a los 26,8, cifra que le viste de MVP de marzo tras superar los guarismos de Ethan Happ (25,3) y David DeJulius (23,8).