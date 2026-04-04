Luka Doncic se pierde por lesión lo que queda de temporada regular de la NBA

El base de Los Angeles Lakers Luka Doncic - Europa Press/Contacto/Jevone Moore

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El base esloveno Luka Doncic se perderá el resto de la temporada regular de la NBA por una distensión de grado 2 en el isquiotibial de la pierna izquierda, que se produjo durante la derrota de su equipo, Los Angeles Lakers, en casa de Oklahoma City Thunder (139-96).

Así lo anunció la franquicia angelina, que explicó que la lesión requiere en la mayoría de los casos de varias semanas de recuperación. El esloveno ya se perdió cuatro partidos antes del parón del All-Star por otra distensión en el isquiotibial izquierdo, y volvió a las canchas con el regreso de la competición oficial.

Los Lakers, que son terceros de la Conferencia Oeste (50-27), deberán disputar todavía cinco encuentros antes de que comiencen los 'Playoffs' por el título. La derrota ante los líderes del Oeste, Oklahoma City Thunder (61-16), interrumpió una serie de cuatro victorias consecutivas.

Hasta el momento, Doncic promedia 33,5 puntos, 8,3 asistencias y 7,7 rebotes por partido. En marzo, el esloveno superó los 600 puntos y se convirtió en el décimo jugador en la historia de la NBA en alcanzar esa marca en un solo mes; en ese plazo, firmó 13 partidos seguidos con 30 puntos o más, incluyendo siete partidos de 40 puntos, otro duelo de 51 tantos ante Chicago Bulls y otro de 60 frente a Miami Heat.

Sin embargo, acabará la temporada regular con 64 partidos disputados, a uno de los 65 que hay que jugar para poder optar a premios como el MVP. Su agente, Bill Duffy, ya avisó en un comunicado de que presentarán una "excepción por circunstancias extraordinarias" a la regla para que pueda llevarse alguno de los galardones.

En este sentido, Duffy recordó que Doncic se perdió dos partidos por el nacimiento de su segunda hija en Eslovenia. "Su hija nació el 4 de diciembre en otro continente, y sin embargo, él estaba de regreso en Estados Unidos compitiendo con su equipo el 6 de diciembre. Luka se ha esforzado al máximo para estar con su equipo. Su temporada récord merece ser recordada en los libros de historia, a pesar de la desafortunada lesión de anoche y otras circunstancias extraordinarias. Esperamos colaborar con la NBPA -el sindicato de jugadores- y la oficina de la liga para garantizar un resultado justo en este asunto", apuntó.