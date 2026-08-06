Mac McClung, nuevo jugador del FIATC Girona para la próxima temporada

Archivo - Mac McClung (dcha.), durante un partido. - Europa Press/Contacto/Luke Welsh - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista estadounidense Matthew Ford McClung, de 27 años y 1,89 metros de altura, se ha convertido este jueves en nuevo jugador del FIATC Girona para la temporada 2026-27, siendo conocido por sus éxitos en el Concurso de Mates de la NBA porque lo ganó consecutivamente en 2023, 2024 y 2025.

Nacido el 6 de enero de 1999 en Gate City, Virginia (EE.UU.), Mac McClung llega al Bàsquet Girona procedente de los Chicago Bulls de la NBA y su equipo vinculado a la G League, los Windy City Bulls. "Inició su trayectoria universitaria en Georgetown, donde jugó dos temporadas (2018-19 y 2019-20) antes de completar su etapa en la Universidad de Texas Tech durante el curso 2020-21", indicó la entidad gerundense.

"Tras no ser escogido en el Draft de la NBA de 2021, inició su carrera profesional alternando contratos entre la NBA y la G League. A lo largo de este recorrido ha formado parte de Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, Golden State Warriors, Philadelphia 76ers, Orlando Magic e Indiana Pacers, combinando su participación con los respectivos equipos vinculados de la G League", subrayó el comunicado de prensa.

"Es precisamente en la G League donde se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes de la competición. Fue escogido Rookie del Año en 2022 con los South Bay Lakers y ha sido distinguido en dos ocasiones como Jugador Más Valioso (MVP), en 2024 con los Osceola Magic y 2026 con los Windy City Bulls. Además, en marzo de 2026 se convirtió en el máximo anotador de la historia de la competición", añadió la nota.

No en vano, "durante la temporada 2025-26 disputó 40 partidos con los Windy City Bulls, en los que registró unos promedios de 29,5 puntos, 3,5 rebotes y 7,6 asistencias, con una valoración media de 28,6 y un 38,4% de acierto en el lanzamiento de tres puntos", según precisó el Girona.

"McClung es conocido por sus éxitos en el Concurso de Mates de la NBA, que conquistó de manera consecutiva en los años 2023, 2024 y 2025. Con este hito se convirtió en el primer jugador de la historia en ganar tres concursos seguidos. En el ámbito internacional, es internacional absoluto con la selección de Estados Unidos. Debutó el 26 de agosto de 2022 en un partido correspondiente a la fase de clasificación para la Copa del Mundo FIBA", destacó el club gerundense en su comunicado.

Fernando San Emeterio, director deportivo del Girona, lo definió como "un jugador que puede actuar tanto de base como de escolta". "Su principal característica es su capacidad anotadora, ha sido un anotador durante toda su carrera. Es capaz de generarse sus propios lanzamientos y anotar desde la 'pintura', desde la media distancia y también desde la línea de tres puntos. Otra de las cualidades que nos gusta mucho es su capacidad para generar juego para sus compañeros", dijo San Emeterio.

"A partir de la atención que despierta en las defensas y de su habilidad para romperlas, es un muy buen pasador. El reto es trasladar todo ese potencial al baloncesto europeo, ya que todavía no ha jugado nunca. El jugador ha mostrado una enorme predisposición para que el Girona sea su primer paso en su carrera en Europa, y nosotros no hemos tenido ninguna duda. Creemos que encaja perfectamente con nuestro estilo de juego y nuestra identidad. Además es un jugador muy competitivo y estamos encantados de poder contar con él", concluyó San Emeterio.