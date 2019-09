Marc Gasol: "También está bien aprender a sufrir"

Publicado 04/09/2019 20:51:22 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española Marc Gasol sacó el lado positivo del triunfo trabajado ante Irán (75-63) en el último partido de la primera fase del Mundial y aseguró que "también está bien aprender a sufrir" de cara al resto del campeonato.

"También está bien aprender a sufrir, la resilencia del equipo de saber sufrir, de comunicarse, etc. Se trata de empezar los partidos mucho mejor y no depender tanto de nuestro ataque. Tenemos que estar a tope a nivel defensivo y no dejar espacio al rival", analizó el flamante campeón de la NBA en zona mixta.

"Tenemos que coger confianza, no empezar a ocupar el espacio interior. Hablamos de meter un par de tiros seguidos, romper la tapa y a partir de ahí, para arriba", añadió el mediano de los Gasol.

Por su parte, Juancho Hernangómez se mostró en la misma línea. "Al final lo hemos sacado adelante. A partir de ahora no tenemos fallo, somos los primeros que nos ponemos la presión y tenemos plena confianza en nosotros y en el trabajo que hemos hecho", dijo.

De igual manera que Sergio Llull, que cree que la victoria ante Irán, igual que ante Túnez y ante Puerto Rico, les costó por el mal comienzo. "Creo que eso demuestra que nos ha costado ponernos, hemos hecho muy pocas faltas, estuvimos un poco blandos, pero son cosas a aprender a mejorar. Ahora, a limpiar ahora esta fase y ya empieza el campeonato de verdad", zanjó.