Méndez: "Puerto Rico demuestra mucha competitividad y pelea hasta el último balón"

Archivo - Miguel Méndez, seleccionador español femenino de baloncesto - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha advertido del peligro de Puerto Rico, a la que se enfrentarán este sábado (01.00 hora peninsular del domingo) en su tercer partido del Premundial que está disputando en San Juan, una selección con "competitividad" y que "pelea hasta el último balón".

"Esperamos el partido contra Puerto Rico como el siguiente paso. Hasta ahora, el equipo está dando pasos adecuados en cuanto a competitividad, en cuanto a reparto de minutos y en cuanto a tener a las jugadoras libres de problemas", señaló en declaraciones a los medios oficiales de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Además, recordó el enfrentamiento entre ambos combinados en los pasados Juegos Olímpicos de París. "Afrontamos uno de los partidos más duros que podemos afrontar. Jugamos contra ellas en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. Ganamos por un punto en el último segundo, aunque yo creo que podíamos haber solucionado el partido antes; fue muy duro, en los últimos minutos del partido se permitieron muchas cosas y deberíamos haber sacado el partido antes", explicó.

Por otra parte, destacó la competitividad de la selección puertorriqueña. "Es un equipo al que respetamos mucho precisamente por eso, por su competitividad, por su posibilidad de volver de los partidos, por la posibilidad que tienen pelear hasta el último balón. Respetamos mucho eso. Están jugando sin su máxima estrella, sin Arella Guirantes, que es una jugadora 'top' a nivel mundial y la esperamos para este partido. Ellos en estos últimos tres partidos tienen que ganar la clasificación", apuntó.

"Estamos trabajando sobre sus mejores jugadoras, ante un equipo que últimamente tiene resultados a veces sorprendentes. El pasado verano en Copa América perdieron con Argentina y Colombia, que son equipos inferiores, pero en cambio han jugado muy bien contra nosotros y han disputado ese 2024 a muy alto nivel. Máximo respeto y máxima concentración con ellas", finalizó.