Miguel Méndez: "Contra Alemania queremos escuchar más que hablar"

Miguel Méndez charla con sus asistentes durante el entrenamiento de la selección española en Madrid - FEB

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, aseguró este miércoles que afrontará este sábado el primer partido de preparación para el Mundial de Berlín contra Alemania "para escuchar más que para hablar", y se mostró "encantado" de dirigir al combinado nacional en su primer Campeonato del Mundo.

"Contra Alemania queremos escuchar más que hablar, en el que haremos cosas defensivas para ver respuestas suyas y tomar nota, aunque ellos harán lo mismo porque aquí todos somos igual de listos. A ellos les faltan muchas jugadoras que también están en la WNBA. También tienen dos jugadoras interiores importantes como Marie Gülich y Luisa Geiselsöder, y será una buena prueba de toque para nuestras pívots", afirmó Méndez a los medios de comunicación en el último entrenamiento en Madrid.

La selección española se enfrentará a Alemania en el primer partido de preparación para el Mundial, que se disputará del 4 al 13 de septiembre, después de completar 10 días de concentración en Madrid, en los que el equipo consiguió "objetivos y carga física". "Este tipo de concentraciones es importante porque las jugadoras llevan bastante tiempo paradas, no como en el Europeo. Por eso hay que trabajar el tema físico y la adaptación a la intensidad del juego. Estamos muy contentos de cómo van las cosas", subrayó.

"Estamos trabajando mucho en básicos, en lo que queremos construir, aunque nos faltan muchas jugadoras que luego van a estar en el 'roster' definitivo y sobre todo muchas de ellas interiores. Nos va a costar enlazar una cosa con la otra, pero jugar ya es algo diferente a simplemente estar entrenando", añadió el gallego.

Méndez debutará en un Mundial como seleccionador nacional, una situación que afrontará "encantado" y de la "misma forma" que abordó sus primeros Juegos Olímpicos en 2021 y su primer Eurobasket en 2023. "Lo juego con mucha ilusión, con las orejas y los ojos muy abiertos, apoyándome en la experiencia que tienen la gente de la casa, tanto la Federación Española como algunos de mis asistentes que han jugado algunos mundiales", remarcó.

Asimismo, el técnico, después de un entrenamiento de tres horas, tenía previsto dar descanso la tarde de este miércoles a las jugadoras "para descansar y disfrutar" del eclipse solar. "Mañana jueves tenemos un viaje largo y es importante también, no solo descansar, sino tener tiempo por la tarde para tratamiento de fisio y para recuperar un poco del esfuerzo", concluyó.