Miguel Méndez: "Este equipo es capaz de convivir ante grandes retos"

Archivo - Miguel Méndez atiende a la prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de baloncesto, Miguel Méndez, ha afirmado que el equipo que tiene a sus órdenes "es capaz de convivir ante grandes retos", de cara a la próxima Copa Mundial de la FIBA 2026, que se disputará del 4 al 13 de septiembre en Alemania.

"No sé si es un reto pequeño o grande. Yo creo que un punto de presión es muy interesante, es beneficioso. Yo creo que de la exigencia y de la presión viene la mejora. Yo creo que este equipo es capaz de convivir ante grandes retos, ante grandes desafíos", declaró Méndez este miércoles desde el Centro Deportivo Triángulo de Oro, en Madrid.

"Creo que no hay más presión que la que ellas mismas se ponen de jugar al máximo nivel cada vez, de jugar el mejor baloncesto que podamos jugar. Yo creo que independientemente de que son jóvenes, son muy buenas competidoras y después también vamos a tener en el equipo pinceladas de experiencia, de conocimiento, de vivir ese tipo de situaciones en los años previos, no solo entre las jugadoras, sino también en el cuerpo técnico. Con lo cual, estoy seguro que lo vamos a solventar", añadió.

"Empieza lo bueno desde hoy porque me gusta mucho pensar también en el recorrido hacia los partidos y hacia el campeonato. Al final, recordamos todo lo que hemos pasado en el primer día. Intentamos disfrutar e intentamos empezar soñando desde hoy mismo", apostilló.

"Es verdad que en este tipo de concentraciones, tanto la preparación del Europeo en verano o de los Juegos Olímpicos en 2024, que siempre tenemos cuatro o cinco semanas de preparación, aprovechamos para implementar cosas nuevas para ir cambiando situaciones nuevas en función de las jugadoras que vengan", explicó el seleccionador de 'La Familia'.

"Este año vamos a tener un número importante de jugadoras, cinco, que van a venir directamente sin sumarse a ningún entrenamiento. Tratamos de tener un 90% de lo que hacíamos en las anteriores concentraciones. Por un lado se hace más fácil sumar el 'playbook' del equipo, que al final es lo menos importante; pero sí esos básicos, esos detalles, esas sinergias entre jugadoras, ese tratar de juntar jugadoras por efectividad, pues sí que son muy importantes", desgranó al respecto.

"Confío mucho en las que no están. Esas cinco jugadoras son jugadoras muy importantes, que saben muy bien lo que queremos, el estilo de juego que queremos hacer. Es algo que no puedo prometer porque no lo hemos hecho nunca, pero creo que lo nuevo que estamos haciendo va a funcionar", aludió a la ausencia todavía de quienes juegan en la WNBA.

Luego fue preguntado cómo repercute en la LF Endesa que haya tantas españolas en la WNBA. "Pues no sé qué decirte. Desde mi trato con las jugadoras, ellas han tomado esa elección; para muchas de ellas es un sueño jugar en Estados Unidos y jugar en NBA. Desde un punto de vista personal, contento. Y desde un punto de vista profesional, como entrenador profesional español o incluso como entrenador de la selección española, está por ver", reflexionó Méndez sobre el torneo español.

"Obviamente nuestra liga, sin alguna de las jugadoras que no van a estar, pierde potencial. Nuestra liga es la mejor de Europa sin discusión en todo, en número de equipos, en número de profesionales, en duración, en calidad, etc. Es verdad que tenemos que mejorar algunas cosas y se está trabajando para mejorarlas, pero es de largo la mejor liga europea y lo digo con conocimiento", insistió el seleccionador.

"Estamos pensando en el bloque de tres. Estamos pensando en Alemania, por supuesto, que es el primer partido, pero es que inmediatamente después de Alemania y sin preparación en el primer turno de la mañana a las 11.00 viene el partido contra Mali, que es una selección que os va a sorprender, una selección muy atlética, con una gran capacidad física en todas las jugadoras, un equipo atípico que juega poco al baloncesto que estamos acostumbrados a ver y será un partido muy peligroso", advirtió.

"En el último Preolímpico, Japón nos ganó en el año 2024. Tratamos de ver al completo a estas tres, somos muy conscientes de que nos vamos a enfrentar contra tres muy buenos equipos, pero también somos muy conscientes de que nosotros tenemos un equipo muy interesante, un equipo que va creciendo, un equipo que cada día es mejor", subrayó.

Igualmente dijo dirigir a "un equipo que es capaz de tocar y bailar 'rock and roll', que es lo que les gusta mucho". "Espero que sean capaces de hacerlo de otra manera y tocar otro tipo de músicas, por seguir con el ejemplo. Y estamos al mismo tiempo muy responsabilizados por la dificultad de los partidos que tenemos y también muy confiados en nuestro propio potencial", señaló Méndez.

"Me gustaría decirte que vamos a ser campeones del mundo, pero lo que sí te puedo decir sin escondernos es que vamos a tratar de ganar, como siempre hacemos, cada partido que juguemos. Entiendo que hace ocho años que jugamos el último Mundial en el 2018; en aquel Mundial sacamos medalla, en el anterior Mundial se sacó medalla, en el anterior Mundial se sacó medalla...", respondió a un periodista sobre los objetivos.

"Nosotros somos otro equipo, somos otro 'staff', otro cuerpo técnico y otras jugadoras, pero el ADN es el mismo, queremos ganar. En cada partido que juguemos, queremos competir al mejor nivel posible y eso sí lo puedo asegurar, que el equipo va a intentar ganar", agregó.

"Confío mucho en ellas. Raquel [Carrera], Awa [Fam], María [Conde], Alicia [Flórez] y Megan [Gustafson] son jugadoras que han estado ya con nosotros, han jugado muchos partidos, han hecho muchos entrenamientos, saben bien lo que buscamos y lo que queremos. Estoy seguro que en los pocos días que tenemos antes del debut contra Alemania seremos capaces de acoplarnos y de repartir bien los roles", vaticinó Méndez.

No en vano, abogó por "presentar ante Alemania un buen equipo". "Así como creo que el partido de luego entra Mali no lo sé, por eso de que son pocas horas. Pero cada día que pase, nuestro equipo será mejor, trataremos de alargar lo máximo posible la competición y estar muchos días en Alemania, hasta el domingo 13 porque estoy seguro de que, si eso pasa, nuestro equipo cada vez será mejor y será más competitivo", zanjó.