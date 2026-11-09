Miguel Méndez: "Las ventanas son partidos muy peligrosos"

Miguel Méndez - ALBERTO NEVADO/OPEN ESPANA

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Miguel Méndez, confesó que "las ventanas" FIBA son "partidos muy peligrosos", con poca preparación y jugadoras en distinto estado anímico y físico, aunque confió en su grupo y en la afición de Oviedo para sacar adelante el choque de este martes contra República Checa.

"La selección siempre tiene tirón, sean las chicas o los chicos, y las categorías de formación. Es el equipo más importante de España y por lo tanto esperamos dar tirón. Esperamos que la gente que venga pueda ayudarnos, son partidos importantes, y también disfrutar", afirmó en la previa este lunes ante los medios.

Méndez reconoció que el partido será "complicado". "La última referencia es el Europeo 2025, y sufrimos mucho para ganar, entramos al último cuarto perdiendo. Es un rival muy duro, estas ventanas tienen la dificultad que siempre depende de cómo estén las jugadores de todos los equipos. Hay jugadores que vienen de ganar, que vienen de perder, que vienen con golpes, jugadoras que no están. Las ventanas son partidos muy peligrosos", comentó.

España inicia este martes la segunda ronda de la fase de clasificación para el Eurobasket 2027, ante unas checas con ausencias y novedades. "Que cambie de entrenador nunca es una buena noticia porque el trabajo de 'scouting', sobre todo el colectivo, el táctico, se complica, pero ya estaba en el equipo técnico de su selección y es el entrenador del Praga de Euroliga, con lo que supongo que hará estilos muy parecidos", apuntó

Por otro lado, la ovetense Iyana Martín confesó que se trata de un partido especial. "Juntas dos cosas que para mí son muy importantes, la selección española y mi casa, mi gente, pero con tranquilidad, ver lo positivo de estar aquí, a disfrutar y por supuesto a ganar", afirmó ante los medios.

La joven base apuntó estar ya "mucho mejor" y con algo de rodaje tras su última lesión, y confió en un gran ambiente este martes, en un partido para recuperar "las sensaciones del Mundial". "Ahora es momento de volver a encontrar nuestra identidad y no hay mejor manera que hacerlo compitiendo", apuntó, lamentando la baja de Marta García, la otra asturiana del grupo.