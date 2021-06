Mondelo: "En 2019 no tuvimos a Alba y ganamos el oro de manera muy brillante"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de baloncesto, Lucas Mondelo, reconoció la importancia de la posible baja de Alba Torrens, positivo por coronavirus junto a Tamara Abalde, de cara al Eurobasket que da comienzo este jueves en Valencia, pero recordó que ya en el 2019 no la tuvieron por lesión y ganaron el título "de manera muy brillante".

"Es cierto que perder a Alba es como si Bélgica perdiese a Meesseman. En nuestro caso no la tuvimos ya en 2019, que la gente parece que no se ha dado cuenta, y ganamos el campeonato de manera muy brillante y con el un trabajo de equipo que es nuestro secreto", señaló Mondelo este martes en la rueda de prensa oficial.

El catalán tiene claro que si no puede contar con la balear "habrá otra que dé un paso adelante". "Seguirá con nuestro trabajo estilo e identidad. Somos como Asterix y Obelix que resistían a los romanos y nosotros pretendemos hacer lo mismo", remarcó.

"En estos momentos Alba está trabajando en su habitación, haciendo lo que debe hacer, y no podemos decir nada hasta mañana que esté tomada la decisión cuando tengamos que entregar la lista de 12 y esperemos a los resultados definitivos", añadió el técnico sobre la posibilidad de contar finalmente con la alero.

De todos modos, insistió que tanto la baja de Torrens como la de Tamara Abalda "son importantes si al final se produjeran". "Han sido las elegidas y no vamos a esconder que Alba es una de las mejores de Europa en los últimos diez años", apuntó.

"Pero hicimos una lista de 12+2 por si ocurría algo y si al final no contamos con ellas, tendremos a dos jugadoras que han hecho la concentración con nosotras", indicó Mondelo, que consideró la burbuja paralela con seis jugadoras nuevas como "la capacidad de reacción de la FEB y de preverlo todo como tener jugadoras disponibles por si se producía un brote".

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de encadenar un tercer título seguido. "Para nosotros siempre todos los campeonatos son un reto, ese es nuestro secreto, pero, de todas maneras, hay mucha revolución con lo de ganar tres veces seguidas y no entiendo por qué. Hace más de 40 años que no se consigue y sólo lo hizo uno, la URSS, y ese país ya no existe, así que tan fácil no será", advirtió.

"Y hacía 30 años que no se ganaban dos seguidos. Así que creo que la pregunta sería que por qué selecciones tan potentes no ganan un campeonato desde hace una década. Nosotros lo vamos intentar", subrayó Mondelo, que augura un "campeonato de gran nivel y de los más igualados de los últimos 20 años".