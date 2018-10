Mondelo: "No he sabido transmitir la intensidad suficiente"

Actualizado 23/09/2018 23:39:55 CET

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha entonado el 'mea culpa' por el mal inicio de España en el partido ante Puerto Rico y ha reconocido el "primer cuarto horrible" cometido por su equipo, aunque el duelo ha tenido "final feliz" pese al juego duro de las puertorriqueñas, que ha querido denunciar.

"Sabíamos que era un partido difícil porque veníamos de hacer un esfuerzo brutal contra Japón, sobre todo a nivel mental. Hemos salido relajados al campo y esto es culpa de todos empezando por el entrenador, que no ha sabido transmitir la intensidad suficiente, y las jugadores, que han empezado un poquito paradas. El primer cuarto ha sido horrible, uno de los peores que recuerdo desde que estoy en la selección", lamentó Mondelo ante la prensa.

Sin embargo, su equipo mejoró a partir del segundo cuarto. "Hemos sido nosotras mismas y hemos podido dar minutos a jugadoras que tienen que terminar de asentarse. Al final, ha habido un final feliz. Nos hemos permitido un lujo y no estamos para lujos. Intentaremos que no vuelva a pasar porque en otro tipo de partido nos puede pasar factura", avisó de cara a envites de mayor enjundia.

El seleccionador también denunció que "Puerto Rico es un equipo que juega, siendo muy generosos, al límite de la falta". "No sabía si jugaban al fútbol o al baloncesto, hacían entradas a la altura de la hierba. Se metían debajo cuando tirábamos, soltaban la pierna en las entradas... Y ahí puede haber una lesión grave. Eso ya no me compete a mí. Me daba igual la diferencia de puntos, rezaba para que el partido acabara cuanto antes y que llegaran todas sanas a casa", reconoció.

A la hora de analizar a sus pupilas, Mondelo destacó que Astou Ndour, máxima anotadora de la noche con 22 puntos, se ha convertido en una jugadora "un poco más constante, más regular" con el paso del tiempo.

"Consigue estar más rato concentrada. Su capacidad ofensiva siempre la ha tenido, el tema es que a veces pierde un poco la concentración y esos momentos se pagan en defensa más que en ataque. Está más madura y cuando las cosas no salen bien no se desquicia. Coger aire, respira y vuelve a salir", explicó sobre la hispano-africana.

En cuanto a Silvia Domínguez, que realizó su debut en el torneo, aclaró que está plenamente recuperada. "A Silvia le ha costado, pero la tercera vez que ha salido el equipo ha jugado muy bien con ella. La he cambiado un momento y ha estado un momento sentada mientras le hacían pruebas porque el fisioterapeuta me aconsejó comprobar cómo estaba de fatiga muscular. Comprobaron que estaba bien y a pista otra vez", desgranó.