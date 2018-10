Mondelo: "Tenemos la mochila llena de piedras que son preciosas, pero también pesan"

Publicado 26/09/2018 23:39:07 CET

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (TENERIFE), 26 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha reconocido que su equipo ha tenido que "luchar contra la ansiedad" en el duelo ante Senegal, debido en parte a que tienen "la mochila llena de piedras preciosas" por sus éxitos de los últimos años, y que el hecho de que "sean preciosas no quiere decir que no pesen".

"Tenemos la mochila llena de piedras preciosas, pero que sean preciosas no quiere decir que no pesen. El objetivo más grande del Mundial era meterse en semifinales y a partir de ahí todo lo demás es bola extra. Hemos cumplido nuestro objetivo de mínimos y ahora vamos a intentar llegar a máximos. Por nosotros no va a quedar", garantizó Mondelo ante la prensa.

El seleccionador reconoció que "había el peligro de que entrara el miedo escénico a perder" en el duelo a vida o muerte ante las senegalesas. "Estás en casa, son octavos y te vas fuera. El equipo se ha sujetado y conseguimos el objetivo de llevar vivos al descanso. Conseguimos parar el golpe y en la segunda parte salimos muy bien. Solo nuestra falta de acierto nos ha impedido ganar de más puntos. El objetivo era ganar y hacerlo un poquito mejor que el día anterior, nada más que eso", detalló.

En este sentido, no ocultó que durante el partido, que llegó empatado al descanso, tuvieron que "luchar contra la ansiedad". "Mañana no pensaremos en Canadá hasta las cinco de la tarde y luego a trabajar el partido sin agobiarnos. El problema es que cuando no jugamos como queremos nos autoexigimos muchos, cuando no tienen las mejores sensaciones ellas mismas se agobian", subrayó sobre sus pupilas.

Mondelo también pidió "disfrutar" del pase a cuartos del Mundial. "Estamos muy mal acostumbrados. Esto hace una década lo estábamos valorando mucho. Tenemos el peso de nuestra historia y lo tenemos que asumir. Vamos a saborear un poco que somos uno de los ocho mejores equipos del mundo", solicitó.

De cara al resto del Mundial, en el seno del equipo español no tienen claro "hasta dónde" podrán "crecer". "Lo que sabemos es que somos competitivos y que podemos ganarle a casi cualquiera, pero casi cualquiera nos puede ganar si no estamos a nuestro mejor nivel. Canadá está muy fuerte y sabemos cómo juegan y el físico que tienen. Tenemos que pensar en mejorar nosotros", dijo.

Entre esas posibilidades de mejora, Mondelo incluyó situaciones tanto ofensivas como defensivas. "Somos el equipo que más balones pierde y eso nos pasa por dos puntos: las transiciones ofensivas desorganizadas y las triangulaciones interiores, donde tenemos un problema de manos y pases. De doce equipos solemos ser el sexto en pérdidas y ahora somos el primero de la lista. En defensa tenemos problemas de comunicación en los cambios defensivos. Para eso estoy yo, para intentar que lo mejoren", concluyó.