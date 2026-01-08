El morbo llega al Palau con el Partizán de Peñarroya y Parker

Archivo - Joan Peñarroya, ahora entrenador del Partizán de Belgrado, en su etapa en el Barça - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes en el Palau Blaugrana al Partizán de Belgrado (20.30) en la jornada 21 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo cargado de morbo ya que al frente de los serbios, colistas, está un Joan Peñarroya que a mediados de noviembre fue destituido por el club blaugrana y regresa a un Palau, con Jabari Parker y Nick Calathes en sus filas, en el que manda ahora Xavi Pascual.

El choque mide a un Barça que viene de ganar a puerta vacía en el Palau al Maccabi Tel Aviv (93-83) y que lleva una línea ascendente de juego y resultados contra un Partizán de Belgrado que, con su tercer entrenador en lo que va de curso, sigue sin levantar cabeza y llega a Barcelona como colista de la competición.

Pero, más allá de esa lucha meramente deportiva, el duelo tiene morbo porque el 10 de noviembre el FC Barcelona cesó a Joan Peñarroya, para buscar en la segunda etapa de Xavi Pascual los éxitos que el técnico de Gavà logró en la primera (con la Euroliga de París al frente). Hace mes y medio apenas de ese relevo en el banquillo y la afición blaugrana sigue aplaudiendo el cambio.

No obstante, aunque el proyecto de Peñarroya se saldó sin títulos y estuvo marcado por la ausencia de buen juego en el tramo final, ha sido el propio Pascual quien ha pedido en la previa del partido que se reciba bien, con aplausos, al extécnico 'culer'. A falta de ver la respuesta del Palau Blaugrana, que se presupone buena, luego habrá que ver qué propone Peñarroya para intentar dar un golpe sobre la mesa.

Así que el Barça de Pascual no puede fiarse de nada, por mucho que el Partizán sea colista y que lleve cinco partidos sin ganar. Los últimos tres ya con Peñarroya, que sustituyó a un Mirko Ocokoljic que ya tomó el relevo del histórico Zeljko Obradovic, en el banquillo y con un duro 101-84 en la pista del AS Monaco en la última jornada. Así que los de Belgrado siguen de bajón, perdidos, y el Barça debe evitar que encuentren el rumbo en su feudo.

Además, si bien queda algo lejos, Nick Calathes vuelve al Palau y, sin duda, el morbo añadido lo pone el regreso de Jabari Parker, quien estaba llamado a ser el crack del Barça del año pasado y del presente curso pero, en verano, fue acompañado a dejar, por así decirlo, el Palau Blaugrana. Y, al revés, Kevin Punter se mide al equipo en el que brilló y donde hizo que el Barça se fijara en él.

Punter es uno de los jugadores que está creciendo con Xavi Pascual en el banquillo y en el triunfo sobre el Maccabi, en casa pero sin afición por orden de la Euroliga, anotó apenas 12 puntos y se 'reservó' para su exequipo, o esa debe ser su mentalidad. Ante los hebreos el mejor fue, de largo, un Tornike Shengelia que está ya más rodado tras su regreso por lesión y que anotó 22 puntos.

El conjunto blaugrana superó el silencio de su cancha, cerrada por motivos de seguridad por al visita del equipo hebreo, pero de inicio pareció querer decir que no necesitaba el calor de su afición. Desarboló a base de triples e intensidad a los visitantes y pareció encarrilar el triunfo, pero el hexacampeón de Europa reaccionó y se acercó peligrosamente en el cuarto final, antes de recibir la sentencia definitiva de los de Xavi Pascual.

Una victoria que permitió al Barça olvidar el tropiezo en casa ante el AS Monaco (74-90) y recuperar la dinámica positiva de las últimas jornadas. Los blaugranas están quintos en la tabla, con un balance de 13-7, y anhelan un nuevo triunfo que les permita seguir en la zona noble y en posiciones de acceso directo a los 'Play-offs'. En cambio, el Partizán es colista con un balance casi opuesto de 6-14. Además, en los últimos doce duelos directos, todo han sido triunfos blaugranas.

La parte positiva en cuanto a lesiones es que, salvo sorpresa de última hora, el vasco Darío Brizuela podría volver al equipo blaugrana y estar a disposición de un Pascual que no podrá contar ni con Will Clyburn ni con Juan Núñez, mientras que Peñarroya sigue lastrados por varias bajas y dudas, si bien podría regresar Duane Washington Jr. y debutar el pívot recién llegado Tonye Jekiri.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Cale, Norris y Hernangómez --posible quinteto inicial--; Shengelia, Laprovittola, Parra, Marcos, Brizuela, Fall y Vesely.

PARTIZÁN BELGRADO: Payne, Browne, Bonga, Parker y Fernando --posible quinteto inicial--; Milton, Muurinen, Osetkowski, Marinkovic, Mijailovic, Pokusevski y Calathes.

--ÁRBITROS: Difallah, Ryzhyk y Thepenier.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.