Muere Uliana Semenova, leyenda del baloncesto mundial

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Uliana Semenova, una de las grandes leyendas del baloncesto mundial y que tuve un paso por España en las filas del Tintoretto getafense, falleció este jueves a las 74 años, según informó la Unión Letona de Baloncesto en su página web.

Semenova, que fue una de las pívots más dominantes de este deporte gracias a sus 2,10 metros, fue dos veces campeona olímpica, tres veces campeona del mundo y diez de Europa, además de ganar once títulos continentales y ser miembro del Salón de la Fama de la FIBA, del Baloncesto Mundial y del Baloncesto Femenino Mundial .

"Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y a todos los que conocieron, respetaron y amaron a Ula. Su altura le daba ventaja en la cancha, pero su excelente condición física, su técnica pulida y su profundo conocimiento del baloncesto le permitieron aprovecharla al máximo. Fue única e irremplazable tanto en la selección nacional de Letonia como en la de la Unión Soviética, donde compitió junto a lituanas, rusas y ucranianas", señaló el organismo.

Con la URSS, Semenova fue campeona olímpica en Melbourne 1976 y en Moscú 1980, mientras que se colgó el oro mundial en 1971, 1975, 1983, y el europeo en 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1981, 1983 y 1985. También ganó un total de 14 Copas de Europa con el TTT Riga. En 1993, fue la primera europea en ingresar al Salón de la Fama del Baloncesto Mundial de la localidad estadounidense de Springfield. En 1999 entró en el Salón de la Fama del Baloncesto Femenino en Knoxville (Estados Unidos), y en 2007, en el de la FIBA.

Además, la pívot letona tuvo un paso por el baloncesto español, en las filas del Tintoretto Getafe y cuando tenía pensado ya retirarse con casi 37 años y arrastrando una artrosis de tobillo. "Llevaba cuatro meses inactiva, pero me interesó el reto de jugar en España. Iba a ser la primera deportista de la URSS que saldría de sus fronteras", indicó en unas declaraciones recogidas en la página de 'Basket Lover' de Endesa.

Su debut, en un equipo que por entonces sólo llevaba una victoria en ocho jornadas, fue espectacular, con 22 puntos y 18 rebotes, y su llegada hizo incluso que el conjunto getafense acabase subcampeón de liga. En 2022, la Federación Española de Baloncesto (FEB) hizo su ingreso en la tercera promoción de Salón de la Fama del Baloncesto Español.

"La Federación Española de Baloncesto quiere hacer llegar, en nombre de todo el baloncesto español, su más sentido pésame a familiares y amigos de Uliana Semenova, así como a la Federación de Letonia", expresó el organismo.