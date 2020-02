Mumbrú: "Recordaré esta Copa del Rey como un premio"

Publicado 14/02/2020 0:18:39 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Álex Mumbrú, ha asegurado este jueves que recordará "como un premio" la participación de su equipo en la Copa del Rey de este año, pese a caer por 93-83 frente al Real Madrid en los cuartos de final.

"Recordaré esta Copa como un premio a un equipo que ha vuelto a la Liga Endesa y que no ha podido ganar hoy, pero estar aquí ya era un premio. Había que intentar disfrutarla", ha comentado Mumbrú en la rueda de prensa posterior el encuentro.

"En la primera parte ha sido el juego muy parecido, cuartos de mucha anotación, marcador igualado y estando dentro del partido. Hemos hecho las cosas bien, pero sí nos ha faltado algo de facilidad y buena defensa", ha relatado.

"En el tercer cuarto han salido más fuertes, hemos ido a remolque y hemos hecho un esfuerzo enorme para volver, pero ahí nos han metido un 3+1. Pero sólo diré que estoy orgulloso del equipo que tengo, por el club y la afición y por haber estado en esta Copa del Rey. Ahora seguimos con nuestro trabajo", ha incidido.

"Ahora estamos fastidiados porque nos gusta competir. Estar aquí es un orgullo, compitiendo hasta el final, jugando bien en minutos importantes. Las valoraciones las haremos al final de temporada, queda mucho por delante", ha recordado Mumbrú.

"Si tengo que destacar algo, es el sacrificio y la lucha. Es difícil volver tantas veces, con un gran esfuerzo físico. Cuando un equipo lo da todo, vaciándose, solo se le puede felicitar. Estoy orgulloso de la lucha y el sacrificio de todos los jugadores durante los 40 minutos", ha subrayado.

"Son competidores, lo demuestran cada día en cada partido. Tengo la suerte de tener un equipo de competidores y cuando acaban de perder están fastidiados. Hay que darse cuenta que estamos en una Copa del Rey. Están tocados, pero es normal porque acaban de perder, pero les he dicho que estoy orgulloso de ellos", ha insistido.

"Nervioso no estaba, intentaba que siguiéramos hasta el final, sin bajar los brazos. A 2 minutos tuvimos una bandeja que no entró, pero no estaba nervioso", ha concluido el técnico del Bilbao Basket, en alusión a un desenlace apretado y que ha caído del lado madridista.