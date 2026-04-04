Nate Reuvers, MVP de la jornada 35 de la Euroliga con dos récords para Valencia Basket

Nate Reuvers en el Virtus Bolonia-Valencia Basket - Europa Press/Contacto/Valentino Orsini

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot del Valencia Basket Nate Reuvers ha sido designado este sábado Jugador Más Valioso (MVP) de la jornada 35 de la fase regular de la Euroliga, después de acabar con un 44 de valoración, más que ningún otro jugador esta temporada en la máxima competición continental, en la victoria a domicilio sobre la Virtus Bolonia (81-94).

Los 44 puntos del estadounidense le permiten superar el récord de valoración anterior del club, los 42 establecidos por Bojan Dubljevic en el triunfo en la prórroga contra el Fenerbahçe el 27 de diciembre de 2019 en Estambul (98-100).

Reuvers firmó un 'doble-doble' de 33 puntos, también nueva plusmarca del equipo en la competición -superando los 30 del propio Reuvers, Dubljevic y Antoine Rigaudeau-, y 10 rebotes, a los que añadió un robo y un tapón; anotó 7 de 8 tiros de dos puntos, incluyendo un perfecto 5 de 5 triples, y 4 de 5 tiros libres.

El norteamericano consiguió el primer 'MVP' de su carrera, convirtiéndose en el segundo jugador del Valencia Basket en lograrlo este curso, tras el dominicano Jean Montero en la jornada 27.