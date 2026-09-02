La NBA multa a los Clippers con 30 millones de dólares por eludir el límite salarial de Kawhi Leonard

Archivo - Kawhi Leonard, en un partido con Los Angeles Clippers. - Europa Press/Contacto/Ariana Ruiz - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La NBA ha sancionado este miércoles a Los Angeles Clippers y al jugador Kawhi Leonard "por violar las normas sobre elusión del límite salarial", estipuladas en el Convenio Colectivo de los propios jugadores, ya que su "investigación independiente" hecha mediante un bufete de abogados ha revelado "un patrón de mala conducta y múltiples violaciones significativas de las reglas" por parte de la franquicia californiana.

Tras esas indagaciones realizadas por el bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, la NBA constató que los Clippers habían infringido su normativa al "iniciar activamente oportunidades de ingresos fuera de la cancha entre el Sr. Leonard y cuatro empresas que hacen negocios con el equipo: Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance".

También infringieron sus reglas al "facilitar acuerdos de patrocinio entre estas empresas y el Sr. Leonard", al "inducir a las empresas a suscribir estos acuerdos ofreciéndoles negocios del equipo" y al "pagar los gastos personales en nombre del Sr. Leonard y sus representantes".

Igualmente se consideró como infracción el hecho de "no haber denunciado las solicitudes indebidas de oportunidades de ingresos extrajudiciales realizadas en nombre del Sr. Leonard a través de su entonces representante comercial, Dennis Robertson".

Luego la NBA aclaró que Kawhi "violó las reglas de elusión al presionar a los Clippers para que lo ayudaran a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha, obteniendo con éxito dichas oportunidades y no reembolsando los pagos realizados por los Clippers por gastos personales".

Y "debido a esta mala conducta", según el comunicado de prensa, la NBA impuso diferentes sanciones a la franquicia y al jugador. Primero, que los Clippers "cederán cinco selecciones de primera ronda del Draft, una en cada uno de los Drafts de la NBA de 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033".

Además, los Clippers fueron "multados con 30 millones de dólares" y su propietario, Steve Ballmer, quedó "suspendido de todas las actividades de la liga y del equipo durante un año por intentar, a sabiendas, ayudar al Sr. Leonard a obtener oportunidades de ingresos fuera de la cancha".

Así, Ballmer aprobó "un acuerdo comercial que sabía que era una condición previa para que Aspiration firmara un contrato de patrocinio con el Sr. Leonard, y por no crear las condiciones necesarias para que su organización cumpliera con las normas de la NBA sobre elusión de normas".

Tanto la presidenta de Operaciones Comerciales de los Clippers, Gillian Zucker, como el presidente de Operaciones de Baloncesto, Lawrence Frank, recibieron también respectivas suspensiones. "La organización y el personal de los Clippers están sujetos a un programa de cumplimiento y monitoreo supervisado por la oficina de la liga durante un período de cinco años", subrayó la NBA en su tajante nota de prensa.

La misma nota señaló que Kawhi "está obligado a pagar a la liga 700.000 dólares" y que su entonces representante comercial "tiene prohibido realizar negocios o interactuar de cualquier otra forma con los equipos de la NBA y sus afiliados en nombre de o con respecto a cualquier jugador, empleado u otro personal de la liga o del equipo durante un período de cinco años".

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), acorde a la nota, llegaron "a un acuerdo que confirma que estas sanciones son definitivas y vinculantes para todas las partes", añadiendo que su bufete "continúa recibiendo información relevante para la investigación" y que "la liga considerará tomar medidas adicionales según corresponda".

Como colofón a toda esta polémica, Adam Silver declaró que "el sistema de negociación colectiva de la NBA para determinar la remuneración de los jugadores es un componente fundamental de la competición de baloncesto que la liga supervisa en beneficio de los equipos, los jugadores y, en última instancia, los aficionados".

"Estoy profundamente decepcionado por las flagrantes violaciones de nuestras reglas y por las fallas institucionales y de liderazgo de los Clippers que llevaron a esta mala conducta. La severidad de las sanciones refleja la gravedad de las infracciones", zanjó el comisionado de la NBA.