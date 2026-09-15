Nikola Mirotic ficha por el Valencia Basket para esta temporada

Archivo - El jugador español Nikola Mirotic en su etapa en el Olimpia Milano - Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el interior hipano-montenegrino internacional con España Nikola Mirotic para que se incorpore a su plantilla para esta temporada 2026-27, por lo que el jugador, de 35 años y 2,08 metros, regresa a la Liga Endesa después de quedar libre tras su salida del AS Monaco.

Mirotic, nacido en Podgorica el 11 de febrero de 1991, afrontará así su regreso al baloncesto español después de haber jugado las dos últimas temporadas en el Olimpia Armani Milan y el AS Monaco, respectivamente.

Después de tres años de 'Erasmus', continuará en Valencia Basket una trayectoria en la Euroliga que alcanzará las 13 temporadas, con un total de 307 partidos, seis participaciones en la Final Four y unos promedios de 14,4 puntos, 5,2 rebotes y 1,2 asistencias para 17,1 créditos de valoración, con un 39,9 por ciento en triples. Actualmente es el quinto jugador más valorado y el quinto máximo anotador en la historia de la competición.

Y lo hará de nuevo desde casa, desde España. El interior regresará también a una Liga Endesa que conoce bien después de su formación en la cantera del Real Madrid, club con el que debutó como profesional en 2009. Tras una temporada cedido en Palencia, regresó al conjunto blanco, con el que ganó una Liga, dos Copas del Rey y dos Supercopas, además de ser elegido MVP de la ACB en 2013.

En 2014 dio el salto a la NBA, donde jugó durante cinco temporadas en Chicago Bulls, New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks. En su primera campaña, con los Bulls, fue incluido en el Mejor Quinteto de 'Rookies' de la NBA.

En 2019 regresó a Europa de la mano del Barça, donde permaneció cuatro temporadas y conquistó dos Ligas Endesa, dos Copas del Rey y una Supercopa. Durante su etapa 'culer' fue elegido MVP de la Euroliga en 2022 y MVP de la Liga Endesa en 2020, además de ser incluido en dos ocasiones en el Mejor Quinteto de la competición continental y ganar dos MVP de las finales de la Liga Endesa, en 2021 y 2023.

Posteriormente, Mirotic jugó dos temporadas en el Olimpia Armani Milan, con el que ganó una Liga italiana y una Supercopa, antes de incorporarse al AS Monaco para la campaña 2025-26.

En el conjunto monegasco no brilló como se esperaba pero aún así conquistó la pasada temporada los cuatro títulos nacionales en juego --Supercopa, Leaders Cup, Copa de Francia y Liga Francesa--, con Mirotic aportando 11,1 puntos y 3,7 rebotes de media, con un 40,3 por ciento de acierto en triples.

En la Euroliga, el nuevo jugador del Valencia Basket disputó 31 partidos la pasada campaña, con unos promedios de 11 puntos, 4,4 rebotes y 1,4 asistencias para 12,7 créditos de valoración, además de un 39,3 por ciento en triples.

Internacional con España, Mirotic ganó el oro en el Eurobasket de 2015 y el bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Su palmarés incluye quince títulos con clubes y más de una veintena de reconocimientos individuales.

Su fichaje por el Valencia Basket le convierte además en el primer jugador en la historia del club que ha sido incluido en el Mejor Quinteto de 'Rookies' de la NBA y en el primero que llega al conjunto valenciano después de haber sido elegido MVP de la Fase Regular de la Euroliga.