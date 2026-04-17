El Palau Blaugrana rinde homenaje a Svetislav Pesic en su despedida

El entrenador Svetislav Pesic en el homenaje del FC Barcelona en el Palau Blaugrana antes de su retirada - FCB

BARCELONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palau Blaugrana ha vivido este viernes un emotivo homenaje a Svetislav Pesic, que ha dirigido su último partido en la Euroliga como técnico del Bayern de Múnich, antes de jubilarse del todo a final de temporada, en el duelo ante el Barça que cerraba la Fase Regular de la Eurolgia para ambos equipos.

Nada más saltar a pista durante el calentamiento, el veterano entrenador serbio recibió la primera ovación de un Palau todavía con poca afluencia, pero cuyos aficionados presentes se pusieron en pie para reconocer su figura. Visiblemente emocionado, Pesic agradeció el gesto levantando las manos al techo del pabellón y llevándose la mano al pecho.

El técnico balcánico, que este verano cumplirá 77 años, ha anunciado que dejará los banquillos al término de la presente temporada, y la casualidad ha querido que su último partido continental haya tenido lugar en el Palau Blaugrana, escenario en el que dirigió al conjunto azulgrana en dos etapas (2002-2004 y 2018-2020).

Minutos antes del salto inicial, el club catalán le rindió un reconocimiento sobre la pista, con el presidente, Rafael Yuste, haciéndole entrega de un obsequio simbólico, una fotografía enmarcada con el mensaje "¡Gracias, Sveti!", en agradecimiento por su contribución a la historia de la sección.

La afición 'culer' en pie acompañó el acto con una larga ovación, la segunda de la noche, que evidenció el respeto y la admiración ganados por el técnico a lo largo de su trayectoria en el club.

Pesic pone así punto final a una dilatada y exitosa carrera en los banquillos, con décadas al máximo nivel, en la que dejó una huella imborrable en el FC Barcelona, especialmente con la conquista de la Euroliga de 2003 dentro del histórico triplete de aquella temporada. A ese palmarés se suman también la Liga ACB de 2004, las Copas del Rey de 2018 y 2019, y las Ligas Catalanas de 2017/18 y 2019.