Palau: "Lo que peor me sabe es que este equipo será un gran equipo"

VALENCIA, 26 Jun. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Guillermo Sáez) -

La capitana de la selección española, Laia Palau, se ha mostrado "muy orgullosa" de su equipo pese a las dos últimas derrotas en el Eurobasket y ha explicado que lo que "peor" le sienta es que "este equipo será un gran equipo" en el futuro, pero que confiaban en poder demostrarlo ya en Valencia.

"Estoy muy orgullosa de este equipo. Es una pena irnos así de este campeonato, ya no por los cuartos, sino por esta plaza de Premundial que quiere decir que te quedas fuera de muchas cosas. Lo que peor me sabe es que este equipo tiene muchas cosas que dar y será un gran equipo, pero de momento no lo hemos conseguido. Mucha pena porque teníamos mucha confianza en que el cambio que estamos haciendo ya nos serviría para el presente", indicó Palau ante la prensa.

La siguiente jugadora más veterana de la selección, Silvia Domínguez, reconoció que se van sin el resultado que les "gustaría" y al que estaban "acostumbradas en los últimos años". "Pero los condicionantes eran muy diferentes. Todo lo que ha ido pasando al final afecta de un modo u otro, pero esperábamos estar más arriba", sentenció.

En el lado positivo, la jugadora del Perfumerías Avenidas destacó el paso adelante de las jugadoras jóvenes. "Yo no voy a estar, pero ellas tendrán más Eurobasket. Para ellas es enorme lo que ha pasado aquí porque han cogido mucha experiencia. Cuando llegas a la selección normalmente no tienes tantos minutos de juego y para ellas este campeonato ha sido positivo por lo que les ha pasado", dijo.

Una de esas jugadoras es precisamente Maite Cazorla, quien pidió pasar página e "ir con la mente limpia" a los Juegos Olímpicos. "Quedémonos con lo que nos vale de este campeonato. Aprender de los errores, seguir conociéndonos con la incorporación de Alba (Torrens) e impulso hacia adelante porque no queda otro. Lo siento mucho por los aficionados. Todas nos sentimos dolidas, tristes y decepcionadas", expresó.