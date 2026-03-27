El Partizán debilita al Valencia Basket con dos prórrogas

Archivo - Sterling Brown, en un partido con el Partizán. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket ha perdido este viernes por 110-104 en su visita al KK Partizán durante la jornada 34 de la fase regular de la Euroliga, en un partido de numerosísimas alternativas y que ha necesitado dos prórrogas para decantarse a favor de los serbios, aupados por Sterling Brown y por Carlik Jones.

En el Belgrade Arena, los visitantes contestaron al buen comienzo de su rival y dieron un estirón (12-21, 14-23) tras el despertar anotador de Matt Costello. Sergio de Larrea, de nuevo en el quinteto titular y cada vez con más galones, canalizó los ataques de un Valencia que cerró ese primer cuarto con un 17-27 a su favor y sensaciones brillantes.

Aunque el arranque del siguiente periodo presagiaba calma para los visitantes, reaccionó el Partizán con aciertos de Dylan Osetkowski y de Isaac Bonga desde el perímetro y con aportación del exmadridista Bruno Fernando en el poste bajo. De este modo, los pupilos de Joan Peñarroya levantaron 12 puntos de desventaja, pasando del 24-36 al 39-38.

La igualdad había llegado al descanso (41-41), tras el cual volvieron los de Pedro Martínez con ideas más claras. Lo ejemplificaron Kam Taylor y Darius Thompson de cara al aro e igualmente Jaime Pradilla como de costumbre en tareas defensivas. Eso sí, faltaba chispa en Brancou Badio y además Omari Moore vivía por rachas en sus acciones ofensivas.

Con tanto vaivén, el marcador hizo la 'goma' (56-57, 59-66) y brindó un cuarto cuarto de taquicardia. El Valencia había acabado el anterior acto con sensaciones positivas y parecía que las alargaría, pero a cada arreón suyo replicaban los de Belgrado a lomos de Carlik Jones y sobre todo de Sterling Brown, con el añadido de la presión del público local.

Por la ausencia del lesionado Jean Montero, hombre habitual para los momentos calientes, otros cogieron la responsabilidad. Taylor volvió a tener puntería y Badio mejoró el partido que estaba haciendo, incluido un triple para colocal el 72-80 a 3:19 para la conclusión. No obstante, Brown impulsó un parcial de 8-0 que culminó Jones para igualar el duelo.

Con 1:54 por agotar en el reloj, Badio demostró que quería la capa de héroe, pues metió una difícil entrada a canasta delante de dos oponentes (80-82) y más adelante convirtió dos tiros libres (82-84). Sin dilación, Osetkowski debajo del tablero puso el 84-84 y aún quedaban por consumir 25.9 segundos en pleno ambiente de tensión por parte de todos.

Tras un tiempo muerto, Badio manejó el balón con rapidez y se levantó desde más allá del arco, pero falló su tiro estrepitosamente y dio al Partizán una pequeña opción de triunfo 'in extremis'. Sacó de banda Nick Calathes y encontró a Brown en los 1.8 que restaban del cronómetro, pero él también erró su lanzamiento a la desesperada desde una esquina.

Ya en la prórroga, Badio abrió hostilidades con un triple; para colmo de los locales, luego Thompson robó una pelota a Arijan Lakic y sacó al contragolpe canasta con libre adicional. Eso había formado parte de un parcial de 2-8, a lo que respondió Jones con un canastón en penetración y Costello erró dos tiros libres que se unieron a un triple de Calathes.

2:04 por gastar de la prórroga, 92-94 en el electrónico del pabellón y los nervios jugaron malas pasadas al equipo serbio. Aun así, Jones era el faro ofensivo y recompensó esa confianza de sus compañeros colando un triple desde posición central que empató el partido (97-97) a 19.6 de zanjar el tiempo extra. Y como un 'déjà vu', Moore erró sobre la bocina.

A la segunda prórroga entraron mejor los locales por su defensa y los puntos de Brown. Con 103-101 y 2:09 aún por delante, hubo otro triple de Badio al limbo y eso fue clave. Dos tiros libres de Calathes y más tarde un triple esquinado de Brown sentenciaron la victoria de un Partizán con balance de 14-20; mientras, los valencianos lucen un registro de 21-13.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARTIZÁN BELGRADO, 110 - VALENCIA BASKET, 104 (41-41, al descanso).

--EQUIPOS.

PARTIZÁN BELGRADO: Jones (27), Brown (31), Bonga (13), Lakic (3) y Fernando (4) --quinteto inicial--; Calathes (9), Jekiri (), Milton (-), Pokusevski (7), Radanov (2) y Osetkowski (14).

VALENCIA BASKET: De Larrea (4), Badio (16), Puerto (-), Pradilla (8) y Sako (7) --quinteto inicial--; Taylor (18), Reuvers (12), Thompson (16), Key (8), Moore (8) y Costello (7).

--PARCIALES: 17-27, 24-14, 18-25, 25-18, 13-13 y 13-7.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Sukys y Bissuel. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Belgrade Arena, 13.125 espectadores.