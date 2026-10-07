Pedro Martínez: "Hay que tener paciencia, tranquilidad y perseverancia"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pedro Martinez. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pedro Martínez, ha comentado este miércoles que el equipo debe tener "paciencia, tranquilidad y perseverancia" a pesar de las derrotas, y que la clave para mejorar es "hacer mejor" las cosas que están realizando.

"Hay que tener paciencia, tranquilidad y perseverancia, hacer lo que estamos haciendo y no caer porque hayamos perdido partidos. No podemos pensar que tenemos que hacer las cosas muy diferentes a como las estamos haciendo. Tenemos que hacer lo que estamos haciendo mejor y para eso entrenamos cada día", afirmó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al duelo de Euroliga en casa ante el Partizán.

Martínez señaló que el equipo está "concentrado en el día a día", aunque son conscientes que tienen que "mejorar" y que por ello el equipo está "entrenando muy bien, con muy buena mentalidad". "La Euroliga es muy importante, muy difícil y sabemos que sacar partidos adelante es muy complicado porque tenemos algunos jugadores nuevos que necesitan su tiempo. Lo que estamos entrenando no sale de la noche a la mañana, necesita repeticiones y esfuerzo", añadió.

El entrenador blanco recalcó que los jugadores "están motivados, concienciados y responsabilizados". "Espero es que seamos capaces de llevar a cabo las cosas que estamos entrenando con convicción y en esta línea estamos. No se trata ni de buscar una frase mágica para que estén más motivados. Hay días que las cosas salen mejor y hay días que las cosas salen peor. Yo como entrenador tengo la responsabilidad de que el juego del equipo sea el mejor posible en ataque y en defensa", expresó.

"La mentalidad del equipo es muy buena. Los chicos están entrenando cada día con ilusión y esforzándose en el día a día, lo que pasa es que no hemos tenido los resultados que nos gustaría, sobre todo en la Euroliga. Eso provoca un poco más de intranquilidad, pero me está gustando la mentalidad del equipo y de los jugadores. Están siendo positivos. No los veo especialmente nerviosos, los veo preocupados y responsabilizados", agregó sobre la moral del equipo tras haber arrancado la Euroliga con tres derrotas.

El de Barcelona subrayó que entiende que los aficionados estén "más contentos o menos y se ganan y se pierden". "Los resultados están ahí y no se trata de ponernos una venda delante de los ojos. Pero el trabajo que nosotros hacemos tiene que ser independiente de los resultados. Tenemos que tener capacidad de autocrítica y de esforzarnos por mejorar", confesó.

"Sabemos que en casa tenemos el apoyo de nuestros aficionados, que es muy importante, pero hacemos la misma preparación jugando en casa y fuera. No pensamos ni que vaya a ser más fácil en casa, ni que fuera vaya a ser imposible. Queremos estar en el día a día y hacer las cosas lo mejor que podamos, estar concentrados, superar las adversidades y aprovechar los momentos que encontremos el talento", dijo el técnico catalán sobre la atmósfera que espera en el estreno continental en casa.

En cuanto al juego, Pedro Martínez destacó que les gustaría "ser un poquito más regulares en los buenos momentos". "Tengo la responsabilidad de buscar el mejor rendimiento colectivo posible y para eso tengo que estar pensando en qué podemos hacer diferente. Lo que no he hecho es un cambio radical en todo el planteamiento que estamos haciendo. Son muy buenos jugadores, pero hay determinadas cosas que les van mejor que otras", analizó.

También habló sobre la exigencia del rival, el Partizán, que llega invicto (3-0): "Es un partido importante contra un gran rival que está en un momento de forma excelente. Va a ser un partido duro y difícil. Es un equipo que están defendiendo muy bien, con muchísima agresividad y juegan muy físico. Y en ataque tienen pivots que juegan abiertos. Exteriores con muchísima capacidad de anotación".

Por último, tuvo palabras de cariño para el técnico de Partizán, Joan Peñarroya, por el que siente "admiración". "Es muy buen entrenador y lo que está haciendo en el Partizán esta temporada es increíble. El año pasado ya hizo un grandísimo trabajo cuando cogió el equipo en una situación muy delicada", concluyó.