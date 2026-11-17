El entrenador del Real Madrid,Pedro Martínez. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez, ha opinado este martes sobre la posible llegada de la NBA Europa en 2028, y ha comentado que se adaptará "a lo que el club decida" y competirá le diga, pero que le gusta la Euroliga porque es "una competición con gran tradición y bien organizada".

"Yo me adapto a lo que mi club decida, y lo que decida bien decidido está. Competiremos donde nos digan, con la mejor de las mentalidades y haciendo el mejor trabajo posible. El Real Madrid es un club con un historial impresionante y tiene que estar en las mejores competiciones que haya. A mí me gusta la Euroliga, es una competición que tiene una gran tradición y está muy bien organizada", apuntó el entrenador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga frente al Besiktas.

Pedro Martínez destacó la dificultad de la semana para el equipo con dos partidos a domicilio en Euroliga: "Hoy es el único entrenamiento de la semana. Son semanas muy exigentes porque tienes poco tiempo de preparación, pero estamos animados y esperando jugar un buen partido y encontrar a los jugadores que estén calientes y defender bien".

Sobre su rival este miércoles, el Besiktas, explicó que son un equipo que están haciendo "una muy buena temporada" teniendo en cuenta que son un equipo sin experiencia en Euroliga. "Es un equipo que juega muy buena defensa, con muchísima presión a balón gracias a jugadores muy atléticos y físicos. En ataque es uno de los equipos que mejor tira de tres puntos de la competición. Hay argumentos para pensar que nos pueden poner en grandísimos problemas, no es un partido que vaya a ser fácil", añadió.

El entrenador catalán también opinó que no está a favor de las ventanas internacionales de la próxima semana. "Gracia no me hace porque los jugadores están muy exigidos físicamente, jugamos muchísimos partidos y la temporada es muy larga. Por su parte, los jugadores están motivados por ir con sus equipos nacionales, les hace ilusión y quieren ir. Preferiría que no fueran, pero entiendo que vayan y cruzamos los dedos para que no se lesionen", deseó.

Por último, valoró la llegada de Eli Ndiaye, que ya ha entrenado "con normalidad" y se encuentra "en forma" porque viene "de competir". "Ha sido muy bien recibido por sus compañeros porque lo conocen todos y le tienen un gran aprecio personal. Ahora necesita algunos días para para acabar de asentarse, pero lo he visto motivado", concluyó.