Pedro Martínez: "Quiero pensar que hemos sentado las bases para lo que viene"

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, lamentó no haber competido más al Real Madrid en el 'Playoff' final por el título de la Liga Endesa que sentenció el equipo blanco (3-0) este miércoles, pensando en que al menos se hayan "sentado las bases" de confirmación de que el equipo está "creciendo".

"No hemos jugado un buen partido. Los jugadores se han esforzado, no hemos jugado bien pero hemos estado en el partido. El tercer cuarto ha sido muy frustrante. Las sensaciones no eran buenas. Queríamos ganar, ser competitivos, y el 3-0 es duro", dijo en rueda de prensa después de la derrota en La Fonteta.

El equipo 'taronja' cedió por la vía rápida lejos de emular la victoria sobre los blancos en 2017 cuando alzaron la primera liga del club. "El Madrid ha sido el mejor equipo de la liga regular, ya nos sacaron bastantes partidos. En el 'Playoff' fuimos tremendamente competitivos, pero han sido superiores a nosotros. Nos han ganado 3-0, es duro, hay que asumirlo, aceptarlo, y entender que hay veces que el rival claramente te supera", afirmó.

"Hay que darles la mano, ir a casa y ver lo que hay que hacer y estar más preparados la próxima vez. Aunque sabiendo y reconociendo que son mejores, hemos estado creyendo que podíamos ganarles. Nos hubiera gustado en la Copa el Rey más competitivos. En la Eurocup hicimos una liga regular espectacular pero luego perdimos en el tercer partido. A nivel de resultados, jugar la final está muy bien, pero no podemos conformarnos", repasó.

"De lo que estoy contento es del trabajo del día a día, de cómo se ha esforzado en ir mejorando, unos más que otros. Estoy contento de la mentalidad del grupo, podíamos haberlo hecho mejor pero hemos hecho una buena temporada. Y quiero pensar que hemos sentado las bases para lo que viene. Hay que hacer un descanso y ya hablaremos de la próxima temporada", añadió.

Por otro lado, Martínez fue preguntado por el último partido en el Pabellón Fuente de San Luis antes de mudarse a su nueva casa, el Roig Arena. "El club está en un momento muy bueno, de crecimiento, con el nuevo pabellón, las cosas que se están haciendo para que el club tenga una buena visibilidad. Esperemos que jugar la Euroliga, el nuevo pabellón, aumentar la masa social, que todo esto nos lleve a ser un mejor club, que es el objetivo de todos", dijo.

"Soy más de las personas que de los sitios. Tengo muchos recuerdos desde el principio, ver todo lo que se ha hecho para que el Valencia vaya creciendo, lo he visto, como rival y también estando en dos etapas. Hay que despedir con honores esta instalación, pero hay que salir y mirar a la derecha. Lo que viene es otro nivel", terminó.