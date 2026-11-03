Pedro Martínez: "Tenemos una plantilla larga y ahora puede mostrar su capacidad para paliar las bajas"

Pedro Martínez durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pedro Martínez, admitió este martes que las lesiones actuales en su equipo "no son buenas noticias", pero que es "una buena oportunidad" para que demuestren que tienen una plantilla larga con "capacidad para paliar las bajas", empezando por el duelo de la Euroliga ante un Panathinaikos griego que posee "una defensa muy agresiva" y que juega "muy físico" y frente al que deberán "jugar algo diferente" por las ausencias sobre todo en el puesto de base.

"Obviamente, no son buenas noticias porque los jugadores se pierden partidos que no se quieren perder, especialmente cuando son lesiones un poco largas como las de Deck y Jantunen y me sabe mal por ellos. Para el equipo es una merma, pero es lo que hay, jugamos muchísimos partidos y por eso tenemos una plantilla larga y ahora es una oportunidad para demostrar que tiene capacidad para solventar o como mínimo para paliar estas bajas que son realmente importantes", señaló Martínez a los medios en la previa de la visita de este miércoles del equipo ateniense.

Por este motivo, el barcelonés reiteró que ahora "es una buena oportunidad" para los jugadores que menos estaban participando y que estaban "trabajando duro" en los entrenamientos "den un paso adelante ahora que el equipo les necesita".

El técnico madridista confirmó la baja del base argentino Facundo Campazzo por "una lesión muscular" de la que no tiene "información" a nivel médico y que cuentan con Nick Smith Jr, baja en los últimos tres partidos. "En un principio sí que contamos con él. Evidentemente ha estado un tiempo fuera y no ha hecho muchísimos entrenamientos, pero como estamos algo mermados, sí que vamos a contar con él porque tiene el alta médica", puntualizó.

En este sentido, el catalán insistió en que les gustaría recuperar a Eli Ndiaye, ala-pívot cedido en el Asisa Joventut, pero que "no es tan fácil". "El jugador ahora mismo pertenece a otro club y es algo que sé que están hablando los clubes, pero no es tan fácil ni que vaya a ser inmediato de un día para el otro como es lógico. Sí es un jugador que nos gustaría recuperar, pero no sé si va a ser posible", subrayó.

Tampoco tiene pensado de momento tirar de ninguno de los jóvenes que compiten en la Liga U como el base Ömer Kutluay. "Le conozco como es mi obligación conocerlos a todos. Son chicos jóvenes que tienen que seguir su camino. Tenemos muchísimas bajas, pero tenemos una plantilla larga y ahora mismo, salvo que tengamos más lesiones, no necesitamos que estos jugadores entren en la dinámica del primer equipo porque tenemos suficientes jugadores. Les estamos haciendo un seguimiento, son muy jóvenes y no se tienen que generar grandes expectativas con ellos porque eso no les va a ayudar. Evidentemente, si les necesitamos sabemos que podemos contar con ellos", remarcó.

"HEMOS HABLADO PARA ADAPTARNOS A LA SITUACIÓN QUE TENEMOS"

Ante el Panathinaikos, las bajas le dejan solo con Andrés Feliz como base, algo que no va a modificar su "identidad", aunque tendrán que "adaptar un poco". "Seguramente no vamos a poder jugar durante muchos minutos con un base puro y vamos a tener que jugar algo diferente. Lo hemos hablado para intentar adaptarnos a la situación que tenemos, pero ojalá que seamos capaces de que las bajas no nos quiten la forma en la que queremos jugar, porque independientemente de que se gane o que se pierda deberíamos de intentar hacer siempre lo mismo", manifestó.

Del rival, destacó que "tienen jugadores muy rápidos como Sylvain Francisco o como Nunn". "Creo que no sabría hacia dónde va a ir el partido lo que sí que sé seguro es que es un equipo que juega muy físico, con defensa muy, muy agresiva y muy buena, así que tenemos que estar preparados para dar una buena respuesta a un equipo que tiene muchísimos jugadores atléticos en todas las posiciones", detalló.

También se refirió al duelo en el banquillo con el serbio Zeljko Obradovic, al que conoció "hace 30 o 31 años cuando fichó por el Joventut" y "ha llovido desde entonces". "Todo ha cambiado mucho. Los 'staff' técnicos son diferentes, antes eran más cortos porque se jugaban menos partidos, la mentalidad de los jugadores y de la sociedad era diferente, y también quiero recalcar que el juego era diferente", aclaró.

"El baloncesto está en constante evolución y, sinceramente, creo que el gran mérito de Zeljko el mío también, que llevo muchos años, y el de otros entrenadores, es la capacidad de irnos adaptando a todos los cambios que se van produciendo. Si nos preguntas, en algunas cosas no hemos cambiado, hablo de táctica, pero en otras sí porque si estuviéramos haciendo lo mismo que hace 30 años, seguramente esto nos hubiera superado. Tienes que hacer un esfuerzo de adaptación y reconocer hacia dónde está yendo el baloncesto para tú irte adaptando", sentenció.