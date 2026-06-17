Pedro Martínez: "Xavi Pascual es un maestro de la preparación de partidos"

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha definido a su homólogo en el FC Barcelona, Xavi Pascual, como "un maestro de la preparación de partidos", en la víspera de que el equipo 'taronja' y el conjunto culé empiecen la final de los 'playoffs' de la Liga Endesa, programada al mejor de cinco encuentros.

"Lo normal es que sea una final igualada, creo que también lo normal es que sea una final larga y ahora mismo estamos muy focalizados en el primer partido. Tenemos que realizar un buen trabajo, sabemos que el Barça y su entrenador en particular es un maestro de la preparación de partidos; es decir, de poner dificultades al juego del rival", indicó Martínez este miércoles desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia.

"Estamos con la incertidumbre de cómo será el partido, de hacia dónde irá con todo, con el ritmo de juego, con las sorpresas tácticas, de ataque, de defensa, etc. Pero eso es lo bonito del juego, que haya alternativas, que se sorprenda desde el trabajo que hacen los jugadores y el trabajo que hacen los entrenadores", ahondó en su argumento.

Luego admitió "ilusión" de cara a la final. "Tenemos mucha ilusión, para el Valencia Basket jugar una final es un éxito muy grande y ganar es máxima ilusión. Yo lo noto por la calle, con nuestros aficionados, la ilusión que les haría que fuesen capaces de ganar. Vamos a intentarlo, tenemos todo el respeto para el rival y creemos que si lo conseguimos será después de muchas dificultades y de mucho sufrimiento", recalcó.

"Una valoración de ilusión, de ganas de ambición. Sabemos que es donde todos queremos llegar cuando empezamos la temporada y máxima dificultad, creo que para los dos equipos. Y nosotros creo que hemos hecho un buen trabajo durante el año para ahora ser competitivos. El trabajo ha sido muy bueno durante todo el año, hemos estado muy bien en todas las competiciones en las que hemos participado. Evidentemente no tenemos la garantía de que vayamos a ganar ahora, pero sí la tranquilidad de que el trabajo que hemos hecho ha sido bueno", señaló.

"Inaugurar un pabellón de máximo nivel mundial, o al menos europeo, pues también ha ayudado a que haya mucha gente que mire al baloncesto. Y luego los resultados. Hemos hecho una buena Euroliga. Tenemos muchos jugadores que tienen un tipo de juego que yo creo que engancha al aficionado", opinó el entrenador 'taronja' en el evento de la ACB.

"Hemos participado en dos competiciones de altísimo nivel y también los rivales ayudan a que el espectáculo sea bueno y que haya gente que se haya enganchado. Ojalá que seamos capaces de que esto tenga continuidad más allá de ganar o perder en un momento determinado, como puede ser una final", agregó Martínez al respecto.

Además, destacó que la plantilla del Barça cuenta con "jugadores superexpertos que han jugado en las pistas más difíciles de Europa a lo largo de sus carreras y han demostrado que tienen el carácter y la personalidad". "Nosotros tenemos mucha menos experiencia que ellos, pero sin ir más lejos esta temporada hemos sido capaces de ganar partidos de 'playoff' en pistas muy complicadas", advirtió el técnico del Valencia.

"Al final el factor pista lo que te da es un punto de energía si las cosas te van mal. Pero si no juegas bien, no va a ser suficiente el factor pista. Y al revés; si juegas fuera y haces un buen partido y superas las dificultades técnicas y tácticas que te vas a encontrar, en el deporte el factor pista es relativo", concluyó Martínez.