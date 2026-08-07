El pívot Oumar Ballo ficha por el Valencia Basket y jugará cedido en el Galatasaray

Archivo - El jugador de baloncesto Oumar Ballo durante el partido de Pallacanestro Acqua S. Bernardo Cantu vs Nutribullet Treviso Basket de la Lega Basket Serie A. - Europa Press/Contacto/Valerio Origo - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador maliense Oumar Ballo se convirtió este viernes en nuevo jugador del Valencia Basket tras firmar un contrato por tres temporadas, aunque jugará cedido en el Galatasaray turco esta campaña 2026-27, según ha comunicado la entidad valenciana.

Ballo, de 24 años, defenderá el escudo del Valencia Basket durante tres temporadas, una cedido en Turquía para "seguir cogiendo experiencia en el baloncesto europeo", tras convertirse en el mejor reboteador ofensivo (3,3) y en el noveno jugador más valorado (16,6) de la Lega Basket Serie A con el Acqua S.Bernando Cantù italiano durante la temporada pasada.

Ballo, que se formó en Gran Canaria por la invitación de Canterbury Academy, continuó su formación en la liga universitaria estadounidense NCAA, militando en los Gonzaga Bulldogs, los Arizona Wildcats -con los que fue elegido en el Quinteto Ideal de la conferencia Pac-12- y los Indiana Hoosiers. Además disputó la Liga de Verano con los Miami Heat tras no ser elegido en el Draft de la NBA en 2025.

Sin embargo, el jugador maliense comenzó la temporada pasada su carrera profesional en Europa con el Acqua S.Bernardo Cantú, con el que "demostró trasladar su dominio bajo los tableros que había aprendido en toda su etapa de formación al llegar a la élite europea", destacó el comunicado.

El pívot también fue una "pieza importante" en el debut de Mali en una final del Afrobasket en 2025, en la que la selección conquistó la medalla de plata. Ballo también participó en las ventanas de julio de la fase de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2027.