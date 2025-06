El pívot Youssoupha Fall no seguirá en el Barça la próxima temporada

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha anunciado este lunes que el pívot senegalés Youssoupha Fall no continuará la próxima temporada en el club blaugrana, después de no ampliar su contrato, que vencía este 30 de junio, poniendo fin a su etapa como jugador 'culer' tras una temporada, en la que el jugador interior no ha tenido demasiado protagonismo.

"Youssoupha Fall no seguirá en el FC Barcelona la temporada 2025/26. El vínculo con el jugador finaliza este lunes 30 de junio y el club agradece su implicación con el Barça y le desea mucha suerte en el futuro", anunció la entidad blaugrana en un comunicado.

El pívot senegalés llegó el pasado verano procedente del ASVEL Villeurbanne. En su único curso como jugador blaugrana, Fall ha disputado un total de 63 partidos, partiendo en muchos de ellos desde el banquillo, aunque terminó el tramo final de temporada siendo titular tras la lesión de Jan Vesely.

Sus promedios en la Euroliga han sido de 4,4 puntos y 3,3 rebotes en 10 minutos por choque. Mientras que en la Liga Endesa su protagonismo ha sido mayor, llegando a 5,6 puntos y 4,2 puntos en 33 partidos.

Con la marcha de Fall, el equipo de Joan Peñarroya se queda con Jan Vesely y Willy Hernangómez como únicos pívots en la plantilla, por lo que probablemente el club 'culer' realice algún refuerzo en esta posición antes del inicio de la próxima temporada.