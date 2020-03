La plantilla al completo del Barça de baloncesto acepta la rebaja salarial

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plantilla al completo del Barça de baloncesto ha aceptado la rebaja salarial a la que ya se habían adherido el resto de los equipos del FC Barcelona debido a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, ha anunciado este martes el club azulgrana.

"Os informamos que la totalidad de la plantilla del primer equipo de baloncesto se ha adherido y comparte la rebaja salarial que afectará a todos los profesionales deportivos del club", confirma el comunicado de la entidad catalana.

Con ello, jugadores, cuerpo técnico y staff del primer equipo han asumido su "compromiso" con el club ante esta situación atípica, provocada por la crisis de la pandemia de coronavirus COVID-19. "El FC Barcelona quiere agradecer la implicación y comprensión de los profesionales del primer equipo ante esta crisis sanitaria", señala.

Algunos jugadores de la plantilla no aceptaron en un primer momento el acuerdo de la rebaja del 70% de su salario neto, tal y como confirmaba el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu. "No diré los nombres, lo importante es que al final lo aceptarán porque verán que es una medida imprescindible. No les señalamos, les esperamos", afirmó el lunes en una entrevista con Mundo Deportivo.

"Hay una minoría que aún se lo está pensando y tengo la certeza y la convicción de que antes de que antes de que esto acabe estará de acuerdo con la rebaja salarial", apuntó.