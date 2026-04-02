Los 'Play-offs' del Valencia pasan por Bolonia

Archivo - Josep Puerto, del Valencia Basket, durante el partido de la Euroliga 2025/26 entre el FC Barcelona y el Valencia Basket, disputado en el Palau Blaugrana el 10 de octubre de 2025 en Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket visita este viernes a la Virtus Bolonia en el Virtus Arena (20.30 horas) en la jornada 35 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo clave porque a falta de cuatro jornadas los 'taronja' podrían encarrilar su billete para los 'Play-offs' si ganan en la pista de un equipo italiano que, ya eliminado, no se juega nada en la competición.

Todavía queda un mundo pese a que en realidad ya no queda nada de Fase Regular, pero sin duda ganar en el Virtus Arena sería muy importante para los de Pedro Martínez, que vienen de caer en la pista del Partizán de Belgrado (110-104) y necesitan volver a la senda del triunfo para mantenerse en esa zona alta de acceso directo a los cuartos de final.

El conjunto 'taronja', cuarto con un balance de 21-13, buscará además romper su mala dinámica histórica en Bolonia, donde nunca ha conseguido ganar en la Euroliga, en una pista tradicionalmente complicada en la que, si consiguen romper el gafe, cogerán un gran impulso en sus aspiraciones.

Los 'taronja' abren además un exigente tramo de cinco partidos en apenas 10 días, si bien Pedro Martínez recupera a Jean Montero, uno de sus mejores jugadores, para este trascendental choque. Eso sí, llegan con problemas físicos porque están descartados Kameron Taylor y Xabi López-Arostegui, mientras que Braxton Key e Isaac Nogués son duda.

Enfrente estará una Virtus en horas bajas, decimoséptima con un 13-21, que viene de caer ante el Paris Basketball (82-103) y que estrenó recientemente a Nenad Jakovljevic como técnico tras la destitución de Dusko Ivanovic. Sin opciones ya de 'Play-offs', el conjunto italiano ha convertido, no obstante, su pista en un fortín durante buena parte del curso, con victorias ante Real Madrid, Panathinaikos, Zalgiris Kaunas o Barça, entre otros.

"La Virtus es un equipo que, especialmente en su campo, hace poco ganaron al Barça, tienen una afición muy buena y eso les da muchísima energía. Tienen jugadores pequeños, muy buenos, como Semi Ojeleye Morgan, como Isaiah Cordinier Edwards o Luka Vildoza, con mucha capacidad de desborde y tiro, y luego jugadores muy físicos", advirtió Pedro Martínez en la previa.

Será la quinta visita del Valencia Basket a Bolonia, la tercera en Euroliga, con un balance global de una victoria en cuatro partidos, lograda en la Eurocup 2021-22. En la máxima competición continental, el conjunto 'taronja' ha caído en sus dos precedentes más recientes en el Virtus Arena.

En la primera vuelta de esta temporada, el Valencia Basket sí logró imponerse en casa por 103-94 en un duelo en el que destacaron Sergio De Larrea, con 23 puntos, y el colectivo valenciano ante un rival liderado entonces por Jordan Mickey y Marco Belinelli, en un precedente que invita al optimismo pero que exigirá ahora un paso más lejos de casa.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VIRTUS BOLONIA: Edwards, Vildoza, Niang, Alston Jr. y Diouf --posible quinteto inicial--; Smailagic, Hackett, Ferrari, Morgan, Diarra, Jallow y Akele.

VALENCIA BASKET: De Larrea, Badio, Puerto, Pradilla y Sako --posible quinteto inicial--; Montero, Reuvers, Key, Moore, Thompson, Costello y Nogués.

--ÁRBITROS: Belosevic, Latisevs y Silva.

--PABELLÓN: Virtus Arena.

--HORA: 20.30/Movistar Deportes 2.