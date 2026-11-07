Porzingis se aleja del baloncesto para "priorizar" su salud

Archivo - Kristaps Porzingis con Golden State Warriors - Ariana Ruiz / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pívot de Golden State Warriors Kristaps Porzingis ha anunciado que se aparta del baloncesto por tiempo indefinido para "priorizar" su salud, sin desvelar los motivos y reconociendo que "no" está "en el punto para rendir al nivel" que se exige.

"Esta temporada tenía muchas ganas de competir junto a este grupo, pero a medida que aumentaba la intensidad, mi cuerpo no respondió como esperaba. Me encuentro bien, pero sé lo que hace falta, y no estoy en el punto en el que quisiera estar para rendir al nivel que me exijo a mí mismo. Por ello, he decidido priorizar mi salud y apartarme, de momento, del deporte que tanto amo", comunicó en sus redes sociales.

El jugador letón, de 31 años y cuarto en el Draft de 2015, llegó a finales de junio a un acuerdo con la franquicia californiana de dos años por 40 millones de dólares, procedente de Atlanta Hawks. Se perdió varios partidos de la temporada y disputó solo 32, con 16,7 puntos, 5,2 rebotes, 2,5 asistencias y 1,2 tapones de media; con los Warriors jugó solo 15. En septiembre, el equipo anunció que Porzingis no viajaría con el equipo para participar en la pretemporada en Hawái.

"En esta situación, quiero mostrar el máximo respeto a Golden State Warriors y trabajar con ellos para encontrar una solución que tenga sentido. Estoy agradecido con mi familia y mis seres queridos por estar siempre ahí. Muchas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo. Seguimos adelante", finalizó.