Procida y Hezonja salvan la racha liguera del Madrid en Lleida

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció (81-88) al Hiopos Lleida este sábado en la jornada 11 de la Liga Endesa para enlazar la novena victoria seguida en competición doméstica, mientras que La Laguna Tenerife dio un paso al frente más dentro del 'Top 4' de la tabla con un otro partido que estuvo igualado ante el Bàsquet Girona (89-96).

Los de Sergio Scariolo, con un histórico 26 de 27 desde el tiro libre, sufrieron en su visita a Barris Nord pero salvaron la racha liguera para mantener el liderato con diez triunfos. Mario Hezonja (20 puntos) y Gabriele Procida (14) rescataron al Madrid en el último cuarto. El Lleida, que había empezado 0-10 en contra, puso contra las cuerdas al líder.

Théo Maledon, Sergio Llull y Hezonja mantuvieron cierto margen para los blancos al descanso (43-46), pero el partido ya se había convertido en intercambio de golpes. Los de Scariolo, desgastados de una semana de doble ración de Euroliga, encontraron a Procida en los últimos minutos como salvador de la buena dinámica en Liga.

Mientras, La Laguna Tenerife firmó su octavo triunfo para ver cada vez más cerca su billete a la Copa del Rey. El equipo de Txus Vidorreta se exhibió desde el triple, con 18 dianas y un 58% de efectividad, para dejar atrás a un Girona que no tiró la toalla. El escolta Wesley Van Beck enseñó el camino con seis triples sin fallo en el primer tiempo, y terminó en 8 de 9.

Otis Livingston II y Sergi Martínez, con 43 puntos entre los dos, mantuvieron al Girona en la pelea hasta el final. Por otro lado, el Dreamland Gran Canaria sacó un triunfo vital (90-85) ante el Coviran Granada, el cuarto del curso tras tres derrotas para no caer más a la zona baja. Los de Jaka Lakovic reaccionaron a un 13-26 en el primer cuarto con Mike Tobey tirando del carro (12 puntos, 12 rebotes y 23 de valoración).

Además, la jornada se cerró por este sábado altas horas con el triunfo de BAXI Manresa ante Recoletas Salud San Pablo Burgos por 100-102 en la prórroga. Otro duelo de necesitados que supuso la cuarta victoria de los de el Bages. El equipo castellano empezó por delante, después el catalán llegó a mandar de casi 20 puntos, pero los locales hicieron vibrar al Coliseum para forzar la prórroga. El colista murió en la orilla, ante Álex Reyes y Ferrán Bassas.