El Real Madrid apaliza al Estrella Roja y lo iguala en zona alta

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha vencido en casa este jueves por un claro 105-84 al Estrella Roja de Belgrado durante la undécima jornada en la fase regular de la Euroliga 2026-27, siendo Timothé Luwawu-Cabarrot el estilete de los merengues en ataque para manejar con soltura una gran ventaja obtenida desde el inicio del encuentro.

Sobre el parqué del Movistar Arena, la increíble puntería en jugadas rápidas y abiertas dio a los locales un colchón tempranero en el marcador. El italiano Gabriele Procida, sin casi protagonismo la temporada pasada bajo las órdenes de su compatriota Sergio Scariolo y que en este curso sí está contando para Pedro Martínez, lideró el vendaval del conjunto blanco.

Al contragolpe, de cerca y de lejos; el acierto de Procida era palpable de distintas maneras y contagió a muchos de sus compañeros. No en vano, el Real Madrid concluyó el primer periodo con un 38-20 favorable, sin fallo tras haber lanzado nueve veces de dos puntos y con un 12-1 en estadística de rebotes, desesperando al entrenador español del banquillo de enfrente.

Y para colmo de Ibon Navarro, primero Procida y después Andrés Feliz clavaron sendos triples nada más comenzar el segundo periodo. Eso sí, era complicado que el ritmo siguiera igual y el Estrella Roja vio el fruto de su paciencia, comandada en su mayoría por Tyson Carter y por Chris Jones.

Al equipo serbio le entraron al fin sus tiros lejanos y gracias a ello firmó un parcial de 2-17. Carter culminó esa racha con una penetración al aro y canasta, en las narices de Nick Smith Jr., con apoyo en el tablero. Pedro Martínez quiso parar la sangría con tiempo muerto, pero se encargó Christian Koloko en el poste bajo de impedir una pronta reacción rival.

A 1:31 del intermedio coló Jaime Pradilla un triple lateral que cambió de nuevo las dinámicas del partido, devolviendo la brecha (51-41) antes de que dos malos ataques serbios diesen al Real Madrid mayores opciones de ataque. El propio Pradilla sacó a la carrera una falta personal y sus dos tiros libres, ambos anotados, precedieron a un triple raudo de Smith Jr.

Ese parcial de 8-0 disipó dudas para el Real Madrid, que al volver del descanso lució su artillería con Walter 'Edy' Tavares y Luwawu-Cabarrot para asentar sus ventajas (70-47, 78-53, 80-57). El tercer cuarto ofreció la imagen de un Real Madrid resolutivo y que sabe que no puede depender de si Facundo Campazzo está o no está disponible por sus problemas físicos.

No tuvo prácticamente historia el cuarto y último periodo, sobre todo porque Jordan Nwora había desaparecido en el plan ofensivo de un Estrella Roja que al menos maquilló su actuación en los instantes finales. El exalero madridista David Krämer, junto a Ognjen Dobric con tino exterior, pusieron salsa al desenlace y rebajaron el +30 que llegó a haber.

El colofón fue una canasta de Chuma Okeke desde su propio campo, pero por escasas milésimas se quedó fuera de tiempo y no valió. Importó poco a los aficionados del pabellón de la calle Goya, ya que los pupilos de Pedro Martínez alcanzaron tras esta victoria un balance de 7-4 en la zona alta de la tabla clasificatoria, igualados precisamente con el Estrella Roja.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 105 - ESTRELLA ROJA, 84 (56-41, al descanso).

--EQUIPOS:

REAL MADRID: Feliz (11), Smith Jr. (13), Procida (19), Pradilla (5) y Tavares (4) --quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot (22), Okeke (9), Abalde (8), Llull (7), Jones (-), Shulga (-) y Sarr (7).

ESTRELLA ROJA: Jones (8), Carter (18), Nwora (12), Moneke (3) y Koloko (4) --quinteto titular--; Weiler-Babb (2), Butler (2), Davidovac (5), Dobric (9), Baldwin (11), Krämer (5) y Ojeleye (5).

--PARCIALES: 38-20, 18-21, 26-18 y 23-25.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Konstantinovs y Peerandi. Eliminaron por faltas personales a Krämer en el Estrella Roja.

--PABELLÓN: Movistar Arena.