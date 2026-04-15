Archivo - Mario Hezonja, Walter Tavares y Andrés Feliz durante un partido del Real Madrid - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid apela a su fortín para aferrar el 'Top 4'

Los de Scariolo deben mantener ante el Estrella Roja su gran racha en el Movistar Arena para tener 'factor cancha' en los 'playoffs' de Euroliga

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid cerrará este jueves (20.45 horas) su Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 con la visita al Movistar Arena del Estrella Roja serbio, rival al que espera también someter en su pabellón para asegurarse tener el 'factor cancha' en los 'playoffs' que dan acceso a la 'Final a Cuatro' de Atenas.

El equipo madridista logró la semana pasada quitarse muchas urgencias para este último choque gracias a su victoria a domicilio ante el Fenerbahce turco (69-74), un triunfo que le aseguró los 'playoffs' como mínimo y que le hace depender de sí mismo para acabar, como mínimo, tercero de esta primera fase de la máxima competición continental.

Los de Sergio Scariolo optan como máximo a ser segundos, aunque para ello necesitan también que el Valencia Basket caiga en su visita del viernes al Dubai BC, pero no se pueden relajar demasiado porque una derrota seguramente les apearía del 'Top 4' que tanto les ha costado y le podría hacer caer a la quinta o incluso a la sexta posición.

Aunque el técnico italiano trató de restar una máxima trascendencia a acabar entre los cuatro primeros en la previa, la realidad es que la estadística suele favorecer a la hora de estar en la pelea final por el título al que tiene la ventaja de campo en unas eliminatorias que si se cumplen los pronósticos en la jornada final le cruzarían ahora mismo con un Zalgiris Kaunas que le resultó incómodo.

El Real Madrid intentará mantenerse firme en un Movistar Arena donde este año ha sido prácticamente inexpugnable con tan sólo dos derrotas en sus 30 partidos entre la Euroliga y la Liga Endesa. En la competición europea sólo el Panathinaikos griego fue capaz de hacerlo, a mediados de noviembre. Desde entonces, 12 victorias seguidas ante su público, su mejor aval antes de recibir a un peligroso Estrella Roja, también con cosas en juego en este encuentro.

El equipo balcánico llega a la capital en la séptima posición y necesita la victoria, no sólo para aspirar a arrebatarle la sexta plaza al Zalgiris, si no para al menos también asegurarse jugar en su 'infierno' de Belgrado el 'Play-in' y con dos oportunidades para estar en los 'playoffs'.

El conjunto que entrena Sasa Obradovic ha demostrado peligro a domicilio y pese a tener un balance negativo, ha sacado ocho triunfos lejos de la capital serbia, aunque en el Palacio de Deportes sólo ha ganado en dos visitas, perdiendo en las últimas cuatro. Sin embargo, el potencial de su plantilla le hace ser una amenaza para un Real Madrid que necesitará su mejor versión defensiva ante un rival con potencial anotador, como demostró en el choque de la primera vuelta, donde fue claro vencedor por 90-75.

El juego del Estrella Roja pivota sobre cuatro jugadores principalmente, con especial mención para Jordan Nwora, que promedia más de 17 puntos por partido y que podría tener un bonito duelo con Mario Hezonja. A su lado, dos 'pequeños' como Codie Miller-McIntyre, máximo asistente de la Euroliga (7,4) y que también exigirá a Facundo Campazzo, y Jared Butler, y un Chima Moneke que es el quinto mejor valorado de la Fase Regular.

El equipo de Scariolo tendrá que prestar igualmente atención al rebote, otro de los aspectos en los que sobresale su rival, el segundo mejor en el rechace ofensivo, en un partido al que llega con todos sus efectivos sanos y después de dar descanso a Walter Tavares, Gaby Deck y Andrés Feliz en su victoria del pasado domingo en Burgos (78-94).

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Feliz, Llull, Maledon, Deck, Garuba y Len.

ESTRELLA ROJA: Miller-McIntyre, Carter, Nwora, Moneke y Bolomboy --posible quinteto inicial--; Butler, Rivero, Ojeleye, Kalinic, Izundu, Dobric, Miljenovic y Davidovac.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Zamojski y Peerandi.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 20.45/#Vamos.