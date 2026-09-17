Archivo - Justin Anderson y Walter Tavares se saludan tras el Real Madrid-Dubai BC de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid arranca la era Pedro Martínez con reto inédito

El conjunto madridista se mide al Dubai BC de Xavi Pascual en las semifinales de la nueva Supercopa de Euroliga

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid de baloncesto arrancará este viernes su andadura oficial en la temporada 2026-2027 exponiendo su nuevo y renovado proyecto en la nueva Supercopa que ha creado la Euroliga y en la que se medirá en semifinales (19.00 horas) al ambicioso Dubai BC que dirige el español Xavi Pascual.

El equipo madridista, actual subcampeón de la máxima competición continental, se pone en marcha en una cita inédita, que acoge el Etihad Arena de Abu Dabi e ideada por Euroliga y su CEO, Chus Bueno, en un intento de generar más afición en un momento de cambio en la concepción del baloncesto continental y con el futuro aterrizaje de la NBA previsto para 2027.

Con la temporada en España empezando con la Supercopa Endesa, el once veces campeón de Europa, que no se pudo clasificar para este torneo por primera vez desde 2009 tras su mal final de campaña doméstica, expondrá el nuevo proyecto que ha lanzado la sección, el segundo en dos años y después que se diese por finiquitado el que lideraba Sergio Scariolo, que no pudo sumar ningún título al perder la final de la Euroliga, la Copa del Rey y la Supercopa, pero sobre todo por caer en cuartos de final de la pelea por el título en la Liga Endesa.

Sin embargo, el lanzamiento de esta nueva competición le da una nueva oportunidad de tener un buena oportunidad, además de para sumar un nuevo trofeo, para medir su actual estado de forma a poco de empezar el ajetreo de la temporada ante rivales entidad como el actual campeón de Europa, el Olympiacos griego, y el Fenerbahce turco, protagonistas de la primera semifinal, y el anfitrión Dubai BC, su primera piedra de toque tras una pretemporada donde la nueva idea de Pedro Martínez ya se ha dejado entrever sobre todo a nivel ofensivo.

El gran trabajo del técnico español en el Valencia Basket provocó que fuese el elegido para comandar este nuevo camino para el que la plantilla también ha acometido una profunda renovación y se ha ensanchado notablemente para llegar a los 17 jugadores, 16 a la espera de que Usman Garuba se recupere de su grave lesión en la 'Final a Cuatro' de la Euroliga.

Timothé Luwawu-Cabarrot, uno de los mejores jugadores ofensivos del año pasado en Europa y Liga Endesa, Jaime Pradilla, Damien Jones, Olivier Sarr, Mikael Jantunen, Max Shulga y, ya casi a última hora, Nick Smith Jr, han llegado al conjunto madridista para competir con rivales de alto nivel y con la exigencia de un calendario que el año pasado le pasó factura al equipo en forma de lesiones.

"Tenemos el máximo nivel y la máxima exigencia desde el primer momento, aunque es un poco pronto para todos los equipos. Será una muy buena prueba ante muy buenos equipos y esperamos dar nuestra mejor imagen y competir lo mejor que podamos", afirmó Pedro Martínez antes de viajar a Abu Dabi, donde no ocultó que necesitaría "unos 40-50 entrenos más en un mundo ideal", pero que llegan "bien" y "mejorando".

El primer examen, el mismo que el del estreno la semana que viene en la Euroliga, será ante Xavi Pascual y el nuevo proyecto también del Dubai BC, equipo que fue la gran novedad la pasada temporada en la Fase Regular de la Euroliga, intercambiando victorias como locales y donde estuvo a punto de colarse en los 'playoffs' y que ha dado un paso más en su ambicioso proyecto en esta competición.

La más importante es seguramente la de la experiencia y buen hacer siempre del técnico de Gavà, que contará igualmente con una buena y profunda plantilla a la que han llegado refuerzos de calidad como el ala-pívot Tornike Shengelia, al que Pascual tuvo el año pasado en el Barça, los bases Thomas Walkup, campeón con Olympiacos, y Elie Okobo, o los pívots Jaron Blossomgame y Mamadi Diakite, este el año pasado en el Kosner Baskonia. Nombres que se unen a los de jugadores como el exmadridista Dzanan Musa, Dwayne Bacon, McKinley Wright IV, Mfiondu Kabengele o Justin Anderson.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

DUBAI BC: Walkup, Anderson, Musa, Shengelia y Kabengele --posible quinteto inicial-- McKinley Wright IV, Bacon, Okobo, Blossomgame, Diakite, Petrusev, Bertans, Dangubic, Diakite, Kamenja, Kondic, Mintz, Okobo y Prepelic .

REAL MADRID: Campazzo, Shulga, Luwawu-Cabarrot, Pradilla y Tavares --posible quinteto inicial-- Procida, Abalde, Okeke, Deck, Jantunen, Feliz, Deck, Llull, Jones, Sarr y Smith Jr.

--PABELLÓN: Etihad Arena de Abu Dabi.

--HORA: 19.00/Movistar Plus+.