El Real Madrid atisba el top 4 de la Euroliga desde Estambul

Facundo Campazzo, en un partido con el Real Madrid. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha vencido este jueves por un trabajado 69-74 en su visita al Fenerbahçe Beko durante la 37ª y penúltima jornada de la Euroliga, remontando los madrileños en el cuarto cuarto hasta atrapar una victoria clave en sus aspiraciones por terminar esta fase regular entre los cuatro primeros de la tabla clasificatoria.

En el Ülker Sports Arena de Estambul, los locales impusieron su ritmo al inicio y se beneficiaron de que Facu Campazzo cometiese dos faltas personales en 3:41, yéndose enfadado a los vestuarios y sin volver a la cancha en todo el primer periodo. Entonces fue el turno de Théo Maledon para dirigir el juego madridista, pues Andrés Feliz ejercía de escolta.

Cinco puntos seguidos de Maledon impulsaron la reacción (11-12) del Real Madrid, que aun así dudaba en defensa por penetraciones de Brandon Boston Jr. y sobre todo de Talen Horton-Tucker, además de sufrir el buen tono de Nicolò Melli. De hecho, un palmeo del propio Melli sobre la bocina zanjó ese primer cuarto con el Fenerbahçe por delante (21-19).

La inercia era positiva para los turcos, que arrancaron el siguiente periodo con un parcial de 8-2 y se las prometían felices al ver cómo se torcía Maledon un tobillo debido a un mal apoyo. Pero entonces Sergio Scariolo exprimió a su banquillo y los actores secundarios respondieron con creces. Gaby Deck, por ejemplo, coló un triple vital en parado.

A ello se unió que Walter Tavares al fin recibía balones en el poste bajo, en plena brega con los defensores locales. La mejoría visitante se notó dando aire a Mario Hezonja en los pases y a Campazzo en sus tiros desde lejos, incluidos dos triples casi seguidos tras haber regresado al parqué y haber dosificado su intensidad atrás para no hacer otra falta.

El 34-40 del descanso dio paso a un tercer periodo en el que Campazzo falló el primer lanzamiento y Melli a continuación consiguió un triple lateral, lo que se sumó a una falta técnica señalada a 'Edy' Tavares por protestar otra falta suya en ataque. No obstante, el Real Madrid cambió después su dinámica con sendos triples de Chuma Okeke y de Campazzo.

Esa puntería desde el perímetro daba ventaja al cuadro merengue, pues los pupilos de Sarunas Jasikevicius andaban ahí con flojera. Pero las continuas internadas de Boston Jr. y las acciones certeras de Melli en momentos calientes ayudaron a voltear el marcador (58-51), amagando con escaparse de cara a un cuarto cuarto de exigencia para los visitantes.

Como Hezonja seguía desacertado en el tiro, el Real Madrid nutrió a Trey Lyles y gracias a ello igualó el tanteo (60-60, 62-62). Aunque la réplica corrió a cargo de Mikael Jantunen desde el triple, el Fenerbahçe carecía de la fluidez de los minutos anteriores y el reloj se consumía.

Hezonja volvió a empatar (65-65) con un tiro libre quedando 3:20 para el final y él mismo, tras una infracción de Jantunen por pasos, puso en ventaja al Real Madrid con una canasta a tablero. Los nervios estaban a flor de piel y Melli erró dos tiros libres junto a un triple posterior.

A minuto y medio para el bocinazo definitivo, Campazzo fue valiente y anotó una bombita que situó el 65-69, rebote en el aro incluido. En ese instante procuró Jasikevicius cambiar la racha en un tiempo muerto, del cual volvieron sus jugadores a la pista con jugada 'hammer'. Boston Jr. recibió falta al ir al mate, pero se dejó un tiro libre por el camino.

En la siguiente posesión, a Hezonja no le importó llevar siete fallos seguidos en el triple, ya que clavó uno desde posición lateral a 58.3 de acabar. Boston Jr. respondió también con triple y colocó el 69-72, pero Lyles alargó su buen estado de forma en este desenlace con un acierto en la bombilla que allanó el triunfo de su equipo ante el vigente campeón.

Para colmo del equipo turco, Devon Hall falló después un triple a la desesperada y el Real Madrid cazó ese rebote, agotándose el cronómetro de un partido cuyo resultado sirvió a los merengues para reforzar sus opciones de estar en el top 4; ahora los de Scariolo tienen un balance de 23-14, idéntico registro que luce el 'Fener' después de esta derrota.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FENERBAHÇE, 69 - REAL MADRID, 74 (34-40, al descanso).

--EQUIPOS.

FENERBAHÇE: Horton-Tucker (11), Hall (3), Biberovic (1), Melli (15) y Jantunen (5) --quinteto inicial--; Baldwin IV (10), Colson (-), Silva (2), Birsen (-), Birch (1) y Boston Jr. (21).

REAL MADRID: Campazzo (15), Feliz (2), Hezonja (9), Okeke (6) y Tavares (12) --quinteto inicial--; Lyles (12), Llull (1), Maledon (7), Deck (5), Garuba (2) y Abalde (3).

--PARCIALES: 21-19, 13-21, 24-14 y 11-20.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Latisevs y Kowalski. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Ülker Sports Arena.