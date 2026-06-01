Archivo - Theo Maledon ante Patty Mills en el Real Madrid-La Laguna Tenerife de la Liga Endesa 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid busca reconectarse para su última oportunidad

Tras cinco derrotas seguidas, el equipo madridista inicia el 'Playoff' de Liga Endesa ante el también mermado e irregular La Laguna Tenerife

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arrancará dubitativo y exigido este martes (21.00 horas) en el Movistar Arena su primera eliminatoria de cuartos de final del Playoff por el título de la Liga Endesa 2025-2026 ante La Laguna Tenerife, rival también mermado por las bajas, pero que llega animado por haber sido capaz de batir recientemente al equipo madridista.

El conjunto que entrena Sergio Scariolo afronta presionado su última oportunidad de levantar un título esta temporada e iniciará la defensa final de un trono que ostenta desde 2024 con un cruce donde, pese a todo, parte como favorito gracias a una óptima y sólida Fase Regular que le permitió acabar primero y con el factor cancha en todo el 'Playoff', empezando el que le enfrenta al octavo clasificado.

Sin embargo, entre la disputa de la 'Final a Cuatro' de la Euroliga y la plaga de lesiones que ha sufrido en estos últimos meses, el actual campeón arrancará las eliminatorias con las dudas que han provocado cinco derrotas consecutivas, tres de ellas en su cancha, su peor racha histórica en la competición doméstica. Las lesiones de Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba han hecho mella en la rotación de Scariolo y cierta desconexión quizá para ahorrar energías para lo que queda han podido ayudar a este extraño momento.

Por ello, necesita reconectarse lo antes posible sumando el primer punto de una serie siempre peligrosa por ser al mejor de tres partidos y que le mide a una La Laguna Tenerife que tampoco está en su mejor momento, con sólo un triunfo en sus últimos nueve partidos entre Liga Endesa y Champions FIBA.

Antes de entrar en esa mala dinámica, el conjunto tinerfeño fue capaz de batir al Real Madrid en su fortín del Movistar Arena, por 90-95, aunque en aquel gran triunfo, Txus Vidorreta tenía a su disposición más armas. En esta ocasión, no podrá contar con Gio Shermadini, al que se le detectó una arritmia cardiaca ya controlada, Bruno Fitipaldo, lesionado muscularmente, ni Rokas Giedraitis, que sufrió hace unas semanas una grave lesión de rodilla.

El técnico vasco sí ha recuperado a tiempo a Marcelinho Huertas para poder amenazar con el veterano brasileño y el australiano Patty Mills, cuyo aterrizaje en el equipo ha sido muy positivo en todos los aspectos, a un Real Madrid que ha ido repartiendo esfuerzos estas semanas y que también cuenta con refuerzos para aumentar su profundidad de banquillo y su fortaleza interior con el pívot turco Omar Yurtseven y el pívot maliense Mady Sissoko, aunque está por ver si podrá debutar tras ser anunciado este mismo lunes.

El equipo madridista buscará recuperar la fortaleza que mostró no hace demasiado tiempo, con gran demostración de carácter en la 'F4' de Atenas, y que sigue liderada por el alero croata Mario Hezonja, a gran nivel desde hace muchas semanas y elegido 'MVP' de la Liga Endesa, para tomarse la revancha con el equipo tinerfeño y dar un paso hacia las semifinales.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Lyles --posible quinteto titular-- Feliz, Maledon, Llull, Deck, Yurtseven, Kramer, Procida, Almansa y Sissoko.

LA LAGUNA TENERIFE: Marcelinho, Mills, Abromaitis, Scrubb y Guerra --posible quinteto inicial-- Doornekamp, Fridriksson, Fernández, Sastre, Van Beck, Yebo y Alderete.

--ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Manuel y Esteve.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 21.00/Orange TV, DAZN y Movistar Plus+.