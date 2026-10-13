Facundo Campazzo durante un partido con el Real Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid se da su primera alegría europea a domicilio

El conjunto madridista gana con autoridad (89-98) al Armani Olimpia Milán y suma su segunda victoria en la Euroliga

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid rompió por fin su mala racha a domicilio en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 y sumó este martes su primera victoria como visitante tras tres derrota seguidas al imponerse con autoridad por 89-98 al Armani Olimpia Milán italiano, en un choque que dominó gracias a su gran final de segundo cuarto.

El conjunto madridista alivió un poco su inicio en la máxima competición continental en este inicio de doble jornada semanal y ahora espera ponerse equilibrado 3-3 el próximo jueves ante el ASVEL Villeurbanne al que recibirá el Movistar Arena animado por su mejoría en el Unipol Forum donde sólo al principio y al final estuvo un tanto irregular.

Sin embargo, en el tramo final del segundo cuarto y en el inicio del tercero encontró sus mejores minutos, suficientes para irse por encima de los 20 puntos de ventaja y permitirse una pequeña desconexión (14 puntos en el último cuarto) sin males mayores en el tramo final. Andrés Feliz, Theo Maledon y Facundo Campazzo, los tres bases, impulsaron a los de Pedro Martínez con 34 puntos y 15 de las 19 asistencias.

El quinteto con Procida como titular como prueba para ocupar el vacío del lesionado Deck no le gustó demasiado al técnico catalán, que cambió a tres jugadores a los cuatro minutos y tras un inicio un tanto espeso, donde ambos equipos querían jugar a alta velocidad, pero les faltaba el acierto.

El conjunto italiano lo tuvo gracias a Devon Hall y la puntería desde el triple, con la que supo contener al once veces campeón de Europa, de nuevo enredado en demasiadas pérdidas y donde la mejor noticia era la buena conexión Campazzo-Jones. Sin embargo, al final de los diez primeros minutos, mandaban los locales por 25-21.

Mathews mantuvo la ventaja del Olimpia con el sexto triple lombardo, pero a partir de ahí la mejora en la defensa de la línea exterior por parte de los madridistas les quitó todo el acierto. En cambio, el Real Madrid estuvo atinado desde fuera con un óptimo 8/12 al descanso, pero seguía sin tener fluidez y demasiadas pérdidas (9).

Eso permitió a los hombres de Pepe Poetta tener el mando hasta que los visitantes encontraron por fin su ritmo, gracias a la mejor versión de Campazzo, tanto en la dirección (4 asistencias) como en los puntos (10). Con la energía del base argentino, el equipo madrileño firmó un gran final de segundo cuarto saldado con un demoledor 4-21 a ritmo de tres puntos que le hizo irse a los vestuarios con confianza (40-53).

SÓLIDO INICIO, PEOR FINAL.

Esta vez el Real Madrid sí salió con intensidad y sin relajarse por su cómoda ventaja. Feliz, con canastas también casi imposibles, defensa y dirección, tomó el relevo de Campazzo y Tavares le acompañó para ya un muy prometedor 42-63 donde lo más preocupante era la tercera falta del pívot caboverdiano.

El Olimpia no lograba dar respuesta a su rival que, pese a las rotaciones para repartir esfuerzos, seguía con acierto en ataque, ahora ya sin pérdidas, y mandando con bastante comodidad. En el tramo final de periodo, bajó su ritmo y dos triples de Bolmaro dejaron todavía con alguna esperanza al equipo italiano (67-84).

El Real Madrid necesitaba atajar ese hilo de fe lombarda, pero le costó encontrar el ritmo con el que había dominado con claridad como le sucedió la anterior semana ante el Partizán y se vio algo amenazado (72-84). Los de Pedro Martínez habían perdido fluidez en su juego, sin asistencias y lo consagraban todo a unos triples que ahora no entraban, aunque uno de los pocos que lo hizo, de Feliz, cortó el amago local (72-87).

El conjunto italiano había visto una puerta entreabierta y quiso jugar todas sus opciones jugando al límite en defensa, pero no consiguió bajar de la diferencia psicológica de la decena de puntos y el actual subcampeón pudo vivir un final de partido cómodo en el Unipol Forum.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ARMANI OLIMPIA MILÁN, 89 - REAL MADRID, 98 (40-53, al descanso).

--EQUIPOS.

ARMANI OLIMPIA MILÁN: Thompson (-), Hall (17), Guduric (8), Peters (1) y Wright (11) --quinteto incicial--; Bolmaro (21), Booker (7), Burnell (3), Cole (7), Mathews (14) y Ricci (-).

REAL MADRID: Maledon (16), Smith Jr (2), Procida (1), Jantunen (6) y Tavares (10) --quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot (3), Pradilla (8), Campazzo (13), Okeke, Abalde (6), Feliz (15) y Jones (12).

--PARCIALES: 25-21, 15-32, 27-31 y 22-14.

--ÁRBITROS: Belosevic, Trawicki y Thepenier.

--PABELLÓN: Unipol Forum.