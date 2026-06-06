El Real Madrid, eliminado en cuartos de final de la Liga Endesa por La Laguna Tenerife

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha perdido este sábado en casa por 95-107 frente a La Laguna Tenerife en el tercer y definitivo partido de su serie de cuartos de final en los 'playoffs' de la Liga Endesa, avanzando los canarios de ronda y en cambio quedando los madrileños, que habían sido campeones de la liga regular, eliminados ya aquí de la carrera hacia el título.

Volvía la eliminatoria al Movistar Arena para su definición completa tras las dos victorias a domicilio de ambos equipos, dejando claro que siempre es relativo lo de tener el factor cancha favorable. Sin margen para el error, el Real Madrid truncó el pasado jueves una racha de seis derrotas ligueras consecutivas, forzando este encuentro de desempate.

Aunque inauguró el marcador Mario Hezonja con un triple, en realidad fue el Tenerife el que se mostró letal desde el perímetro con Marcelinho Huertas, Thomas Scrubb y Aaron Doornekamp, yéndose hasta un 6-14 que no tardó en levantar el equipo blanco gracias a Hezonja y a Facu Campazzo.

Andrés Feliz para el juego exterior y Ömer Yurtseven para el interior entraron frescos desde el banquillo, y el exaurinegro David Krämer puso arriba en el marcador al Real Madrid quedando poco para zanjar el primer cuarto. A 43.8 para bajar esa persiana, el entrenador visitante Txus Vidorreta encolerizó pidiendo falta personal sobre Kevin Yebo en un 2+1.

El trío arbitral no vio nada punible y el peaje para los visitantes fue encajar una falta técnica pitada a Vidorreta, quien pese a ello continuó protestando y elevó el clima del pabellón madrileño. Además, se unió al puntaje local Théo Maledon para consumir el minuto 10 con 24-23.

El ritmo no era el mismo y eso se contagió al principio del segundo acto, con ligeras ventajas del Real Madrid hasta que Patty Mills abrió su cuenta particular de puntos. El Tenerife tomó entonces la delantera y amagó con alejarse (43-49) justo antes del descanso. Campazzo anotó la última canasta de esa primera mitad de partido y su equipo lo agradeció.

Al volver de vestuarios, el base argentino entró en calor de manera paulatina, al igual que su compatriota Gabriel Deck y ayudando a Hezonja a plantar cara a un adversario bastante serio, que incluso se alió con la suerte en un triple de Huertas sobre la bocina y a la media vuelta, como si hubiese sido un saque de banda en el fútbol.

Después de eso despertó Tim Abromaitis con sus primeros puntos y puso un +7 para su equipo, pero de ahí en adelante respondió el Real Madrid doblando en el siguiente parcial acumulado (24-12), con mate de Deck y triplazo de Campazzo incluidos. Bajo el reto de no descolgarse, Mills en disparos lejanos y Joan Sastre en tiros libres auspiciaron a Huertas.

De hecho, el veterano base brasileño acercó a su equipo (73-70) con una bonita entrada a tablero en el desenlace del tercer periodo. De cara al cuarto, Krämer se lució con otro de sus fogonazos, pero lo atractivo de verdad era el duelo de intercambio de canastas que mantenían en la distancia Hezonja por el bando merengue y Mills por parte aurinegra.

La duración del combustible era vital y en esa faceta los canarios lo trataron de gestionar pronto, dando frutos porque Yebo, Huertas y Mills encadenaron respectivos triples que situaron el 79-89 en el electrónico a 4:41 de acabar el partido. Hubo tiempo muerto de Sergio Scariolo, que quiso encender a sus pupilos y lo evidenció Feliz con un triple central.

Hezonja y Campazzo, así como Maledon, también aportaron en ataque e hicieron soñar al público local durante un ratillo con una de sus épicas remontadas. En ese momento bajaron el culo los visitantes para defender, cerrar rebotes como pudieran y en el último minuto y medio anestesiar a un contrincante cansado, nervioso y a las puertas de otro varapalo.

El jugador que había tumbado a los merengues con un gran triple en el primer partido de esta serie, Jaime Fernández, se sumó al omnipresente Mills para sellar la sorpresa tinerfeña en la capital de España, pues ese triunfo definitivo colocó el 1-2 en el cómputo global de este cruce.

Florentino Pérez y Enrique Riquelme, en la víspera de jugarse ambos candidatos en las urnas la presidencia del club blanco, fueron testigos desde sus asientos en las gradas del pabellón de un adiós prematuro del Real Madrid en los 'playoffs' que recordó a la eliminación encajada en 2008, curiosamente siendo Scariolo el verdugo como técnico del Unicaja.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 95 - LA LAGUNA TENERIFE, 107 (45-49, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo (11), Abalde (2), Deck (10), Hezonja (22) y Sissoko (5) --quinteto inicial--; Feliz (16), Maledon (8), Llull (-), Lyles (7), Krämer (7) y Yurtseven (7).

LA LAGUNA TENERIFE: Huertas (23), Sastre (7), Scrubb (3), Doornekamp (12) y Abromaitis (3) --quinteto inicial--; Fernández (8), Mills (29), Van Beck (-), Yebo (22) y Alderete (-).

--PARCIALES: 24-23, 21-16, 28-21 y 22-37.

--ÁRBITROS: Conde, Calatrava y García González. Eliminaron por faltas personales a Feliz y Campazzo en el Real Madrid, y a Scrubb y Mills en La Laguna Tenerife.

--PABELLÓN: Movistar Arena.