El Real Madrid enciende las alarmas en Estambul

Facundo Campazzo con el Real Madrid - Juan Carlos Garcia Mate / Zuma Press / Europa Pres

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha caído este martes nuevamente ante el Anadolu Efes de Pablo Laso (94-84) en la segunda jornada de la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027, un partido en el que las excesivas pérdidas y un mal segundo cuarto condenaron a los de Pedro Martínez, que arrancan con un 0-2 la competición continental.

En el reencuentro con Laso y tras caer en su estreno con el Dubai Basketball, el cuadro blanco acusó sus 21 pérdidas, cinco de ellas de un Facundo Campazzo que terminó como el máximo anotador de los suyos con 16 puntos. Los turcos tomaron la iniciativa con un buen segundo parcial (26-12) y, sobre todo, supieron aprovechar los errores blancos con 30 puntos tras pérdida.

En el Basketball Development Center de Estambul, Pedro Martínez sorprendió apostando de inicio por el escolta estadounidense Nick Smith Jr., que debutó a lo grande con la camiseta blanca. Sin embargo, fue su compatriota P.J. Dozier el que se erigió en protagonista en los primeros minutos.

El base norteamericano, máximo anotador en el primer cuarto (12-5), dio a Efes su primera gran ventaja, mientras el también estadounidense Chuma Okeke (5) y francés Théo Maledon (4), desde la línea de tiros libres, mantenían al conjunto madridista en la pelea.

Y es que ambos equipos ofrecieron unos primeros diez minutos muy anotadores, aunque poco a poco el Real Madrid le tomó el pulso a la contienda para darle la vuelta. Una canasta del finlandés Mikael Jantunen y un triple de Okeke volcaron el resultado (19-24), una ventaja que los blancos consiguieron conservar al finalizar el cuarto (27-29).

En el arranque del segundo, Smith Jr. contribuyó a conservar la renta, pero no fue más que un espejismo. Los otomanos respondieron con un parcial de 9-1 (39-34), una sangría propiciada por las hasta 13 pérdidas blancas (13) y que cortó el argentino Facundo Campazzo desde la línea de tres.

Dos triples seguidos del exmadridista Santi Yusta y de Daron Russell impulsaron al cuadro local, que, ante la incapacidad madridista, cerró el cuarto con un 2+1 que le permitía llegar al descanso con un +12 que suponía la máxima ventaja del partido (53-41).

Tras el paso por vestuarios, los de Pedro Martínez afinaron la muñeca para recortar distancias (55-47). Entre los de Pablo Laso, Dozier aumentaba sus dígitos y, como Matthew Strazel, ponía un granito más desde la línea de personal. Okeke, desde el 6,75, dejaba al Real Madrid a siete puntos a falta del cuarto definitivo (72-65).

Las defensas se impusieron en los últimos diez minutos, en los que el caboverdiano Edy Tavares y Maledon se echaron el equipo a la espalda y mantuvieron la incertidumbre en Estambul a falta de cuatro minutos para el final (82-76). Dos tiros libres de Campazzo apretaron la lucha (82-78).

Con 84-80 en el marcador y posesión, una pérdida de Campazzo y la canasta posterior de Jordan Loyd complicaron el panorama para el campeón de la Supercopa de la Euroliga a dos minutos del final. Andrés Feliz anotó sus dos tiros libres, y en la siguiente jugada, tras el penúltimo tiempo muerto, Strazel provocó una nueva falta que llevó el 88-82 a falta de 38 segundos. Sin embargo, Efes demostró más calma y terminó por llevarse el choque.

El resultado deja colista de la competición a los de Pedro Martínez, que el jueves tratarán de reponerse en el Arena 8888 de Sofía (Bulgaria) ante el Hapoel Tel Aviv.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ANADOLU EFES, 94 - REAL MADRID, 84 (53-41, al descanso).

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Dozier (18), Strazel (14), James (12), Saric (10) y Fernando (8) --quinteto inicial--; Loyd (12), Yusta (3), Russell (5), Malcolm (2), Osmani (5) y Jones (5).

REAL MADRID: Campazzo (16), Smith Jr. (10), Pradilla (4), Deck (2) y Tavares (8) --quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot (-), Abalde (3), Okeke (11), Maledon (9), Jantunen (7), Feliz (10) y Jones (4).

--PARCIALES: 27-29, 26-12, 19-24 y 14-17.

--ÁRBITROS: Nedovic, Racys y Tsaroucha. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Basketball Development Center de Estambul.