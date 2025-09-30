El Real Madrid entra verde en la Euroliga

Tras perder la Supercopa, los de Scariolo tampoco funcionaron en su primer partido continental contra la Virtus

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid empezó con derrota la Euroliga al caer (74-68) este martes contra la Virtus Bolonia a domicilio, un mal encuentro de los blancos, con bajos porcentajes y una defensa que a ratos no fue suficiente para bajar la motivación 'in crescendo' italiana.

Los de Sergio Scariolo mostraron otra vez su falta de maduración en el nuevo proyecto que lidera el que fuera seleccionador español. El técnico italiano, que empezó su andadura oficial con la derrota el pasado domingo en la final de la Supercopa, vivió una nueva pesadilla con el triple, un duro 3/23, como lastre que solía condenar sus últimas experiencias con España.

Con el equipo en proceso, el Madrid de Scariolo no dio continuidad a un primer cuarto correcto, aunque ambos equipos mostraron la ansiedad por el inicio de competición. Los blancos de hecho se fueron con un 0 de 8 al descanso en triples, y buscando un quinteto con el que funcionar después de perder el mando. Mario Hezonja, Edy Tavares y Bruno Fernando, buen relevo del de Cabo Verde, encaminaron el parcial para el equipo español (14-19).

Entonces, el equipo italiano soltó su particular miedo escénico del debut con la entrada de Luca Vildoza. El argentino hizo un poco de todo y, sobre todo, dio confianza a los suyos para buscar sin complejos el aro rival. La Virtus comió terreno al Madrid subiendo la intensidad en defensa, con un triplazo de Matthew Morgan y acciones en la pintura de Niang. De hecho, el cuadro local tomó incluso colchón en el marcador con un parcial de 20-8.

Scariolo devolvió a la pista a Campazzo y Tavares, pero los blancos tuvieron que remar desde el 34-27 para maquillar un poco el luminoso al descanso (38-35). Le tocaba al Madrid entrar en calor, convencer a su técnico, y demostrar su condición de favorito pese a tener que acoplar a los recién llegados. En eso, aunque sin cambio de entrenador, le ganó el Valencia Basket el domingo y también esta vez la Virtus, con la caída de pie de hombres varios fichajes.

El talento de la joven promesa Saliou Niang hizo estragos y, en el momento decisivo, Carsen Edwards, máximo anotador de la pasada Euroliga, tumbaron a un Madrid sin pegada. Los de Scariolo subieron la defensa, pero no el acierto. Pese a cargar bien el rebote ofensivo, el cuadro español se mantuvo a remolque, a 11 puntos a menos de cinco para el final por otro canastón de Edwards.

Como en los dos partidos del Carpena por la Supercopa, el equipo blanco no se rindió, buscó la solución en Andrés Feliz y el 'Facu' Campazzo juntos, dio balones a Tavares y Hezonja. A la hora de la verdad, Scariolo se la jugó con un equipo de viejos conocidos. El base argentino sacó faltas y metió el triple más difícil, pero el dominicano perdió dos balones seguidos. El Madrid cayó en Bolonia para obligar a su nuevo míster a redoblar esfuerzos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VIRTUS BOLONIA, 74 - REAL MADRID, 68.

--EQUIPOS.

VIRTUS BOLONIA: Pajola (2), Edwards (14), Jallow (2), Alston Jr (2) y Smailagic (9) --quinteto titular--; Niang (12), Taylir (3), Vildoza (11), Hackett (4), Morgan (7), Diouf (4), Diarra (4).

REAL MADRID: Feliz (4), Abalde (2), Hezonja (14), Okeke (6) y Tavares (6) --quinteto inicial--; Campazzo(8), Llull (5), Kramer (2), Deck (12), Garuba (1), Fernando (4), Lyles (4).

--PARCIALES: 14-19, 24-16, 17-15, 19-18.

--ÁRBITROS: Difallah, Vilius y Bittner. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Paladozza.