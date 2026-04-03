Archivo - Real Madrid - Kosner Baskonia - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid falla al liderato contra el carácter Baskonia

Los blancos se dejaron el triunfo con un parcial de 10-1 en los últimos dos minutos del partido en Vitoria

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid dejó escapar una victoria importante contra el Kosner Baskonia (98-96) este viernes en la jornada 35 de la Euroliga celebrada en el Fernando Buesa Arena, y falló al liderato de la Fase Regular con tres partidos por delante.

Los de Sergio Scariolo encajaron un parcial de 10-1 en los últimos dos minutos, sentenciados por la irrupción de Kobi Simmons, quien terminó en 21 puntos como Mamadi Diakité, por los 26 de Timothé Luwawu-Cabarrot. El Madrid se quedó en 22 triunfos, dejando escapar el liderato de Fenerbahce y Olympiacos, sus rivales precisamente la próxima semana.

El Baskonia volvió a sacar su carácter, pese a las bajas y a no tener nada en juego en Europa, y golpearon a los blancos como hace dos meses en la final de la Copa del Rey. Los visitantes escaparon en el inicio del último cuarto pero no remataron la faena que ató Sergio Llull con sus triples. Antes, la defensa había dado el control a los blancos, liderados además por Mario Hezonja (17 puntos), Facundo Campazzo (21) y Edy Tavares (10 y 11 rebotes).

El choque en Vitoria empezó como una continuación de la Copa. El Baskonia sacó esa vitola de inicio con un 8 de 9 en triples que sin embargo no les bastó para escaparse (29-27), aunque en el segundo cuarto sí lo lograron con un parcial de 13-0. Luwawu-Cabarrot y Diakité lanzaron a un Baskonia que se quedó sin esa puntería.

El Madrid estuvo sin anotar casi cuatro minutos, pero terminó de arrancar con Hezonja. También crecieron los visitantes desde la defensa, que dio ritmo a un ataque más fluido y repartido. El equipo de Scariolo devolvió el parcial antes del descanso y se fue por delante (48-53) para empezar a controlar el encuentro.

Diakité recuperó el acierto de tres para los locales y el Madrid no corrió tanto sin un Campazzo con faltas. Luwawu-Cabarrot sujetó también a los locales, pero no bajó la intensidad y el ritmo anotador. Para el último cuarto, los visitantes mostraron lo que se jugaban, pero el parcial favorable no sacó a los vascos del encuentro, de golpe en la pomada con los triples de Simmons.

Falló Hezonja la suya y encima hizo falta a Simmons para los tiros personales con los que ató la victoria el equipo de Paolo Galbiati, aunque se dejó dos segundos en los que el Madrid no logró la épica. Los de Scariolo dejaron escapar un triunfo para poner tierra de por medio en la igualada pelea por el 'Top 4'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 98 - REAL MADRID, 96. (48-53, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Villar (-), Simmons (21), Spagnolo (7), Omoruyi (15) y Diakité (21) --quinteto inicial--; Nowell (2), Frisch (2), Luwawu-Cabarrot (26), Radzevicius (4).

REAL MADRID: Campazzo (21), Abalde (-), Hezonja (17), Okeke (9) y Tavares (10) --quinteto inicial--; Deck (11), Llull (12), Maledon (6), Garuba (8), Feliz (2).

--PARCIALES: 29-27, 19-26, 25-23, 25-20.

--ÁRBITROS: Pukl, Nedovic y Bissang. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.